Rede amplia presença no interior paulista com loja moderna, equipe especializada e expectativa de crescimento na região

publicado em 30/05/2026

Vai Xorá Tintas chega a Votuporanga e aposta no potencial econômico da região (Foto: Divulgação)

Votuporanga passou a contar oficialmente com uma nova opção no segmento de tintas e revestimentos. A Vai Xorá Tintas inaugurou, na última quinta-feira, sua unidade no município, ampliando sua atuação no interior paulista e reforçando os investimentos da empresa em uma das regiões que mais se desenvolvem no estado.A nova loja está localizada na Rua Pernambuco, nº 2604, e foi apresentada ao público durante um evento que reuniu empresários, representantes da indústria, parceiros comerciais, autoridades e convidados. A cerimônia marcou a chegada da sexta unidade do grupo, que acumula mais de duas décadas de experiência no mercado.Com uma estrutura ampla e moderna, desenvolvida em parceria com a Eucatex, a unidade foi projetada para proporcionar uma experiência diferenciada aos clientes. Os produtos foram cuidadosamente organizados para facilitar a escolha dos consumidores, oferecendo praticidade, conforto e atendimento especializado. O espaço disponibiliza uma ampla variedade de tintas, revestimentos e soluções voltadas a profissionais da construção civil, pintores, arquitetos, empresas e consumidores em geral. O empreendimento conta ainda com uma equipe preparada para atender Votuporanga e toda a região.Durante a inauguração, os diretores Vitor Fumis e Myrella Fumis destacaram a importância estratégica da instalação da empresa no município. Segundo eles, o crescimento econômico de Votuporanga, aliado ao potencial de expansão do mercado regional, foi um dos fatores determinantes para a escolha da cidade.Atualmente, a rede possui unidades em São José do Rio Preto, Mirassol e Bady Bassitt, consolidando sua presença no noroeste paulista. O plano de expansão prevê a abertura de novas lojas nos próximos anos, ampliando ainda mais a atuação da marca no estado.Além do portfólio de tintas e complementos, a empresa também disponibiliza produtos voltados ao segmento de revestimentos naturais e decoração, oferecendo soluções para diferentes tipos de projetos residenciais, comerciais e industriais.A inauguração contou ainda com um momento de confraternização entre os convidados, apresentação da estrutura da nova unidade e ações especiais preparadas para marcar o início das atividades da empresa em Votuporanga.Com as portas oficialmente abertas, a Vai Xorá Tintas inicia sua trajetória na cidade apostando na qualidade, no atendimento diferenciado e na proximidade com os clientes, reforçando seu compromisso de contribuir para o desenvolvimento regional e atender às demandas de um mercado em constante crescimento.Endereço: Rua Pernambuco, 2604 – Bairro Marão – Votuporanga/SPTelefone: (17) 3206-2900