Data marca o último dia para a entrega sem pagamento de multa; mais de 5 mil munícipes recebem primeiro lote da restituição hoje
Hoje, cinco mil votuporanguenses vão receber R$ 7,8 milhões do primeiro lote de restituições Foto: Prefeitura de Votuporanga
Da redação
Esta sexta-feira (29) é o último dia para a entrega das declarações de Imposto de Renda no site da Receita Federal. O prazo final é mais de dois meses depois da abertura do processo, no dia 23 de março. Atualmente 22.893 votuporanguenses já realizaram a entrega, o que representa aproximadamente 87% do total de pessoas que entregaram em 2025. Se contarmos esses números, pouco mais de 3 mil ainda não declararam.
O dia também marca o pagamento do primeiro lote da restituição do imposto deste ano, que é considerado o maior de todos os tempos. Em Votuporanga, 5.067 pessoas, das 10.574 que pediram para receber parte dos impostos que pagaram durante 2025, serão restituídas. O valor total desse processo será de R$ 7.872.715,00.
A Receita informou que o valor total a ser restituído hoje é de R$ 16 bilhões no país todo, o que representa um aumento de 45% em comparação ao primeiro lote do ano passado, que também havia sido o maior até então. Os próximos lotes da restituição serão entregues nos dias 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto.
A ordem de pagamento dessas restituições tem a seguinte prioridade: idosos acima de 80 anos; idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave; contribuintes cuja principal renda seja magistério; quem usar declaração pré-preenchida e Pix simultaneamente; quem usar apenas um desses recursos (pré-preenchida ou Pix); demais contribuintes.
Bets e apostas
Uma novidade é a declaração de ganhos com apostas online, as famosas bets e jogos do tigrinho. Os contribuintes deverão informar valores que superem ganhos acima de R$ 28.467,20 em bets ou loterias de quota fixa (jogos da loteria federal, por exemplo) e/ou que possuíam saldo superior a R$ 5 mil em contas de apostas em 31 de dezembro de 2025
Cashback do IR
O chamado “cashback” de restituição permitirá que contribuintes isentos de declarar, mas que tiveram imposto retido na fonte, recebam automaticamente valores a que têm direito. A estimativa é que 4 milhões de brasileiros tenham direito ao serviço, que terá o pagamento em um lote especial no dia 15 de julho. A restituição média deverá ser de R$ 125, com valor máximo de R$ 1 mil. Para receber, é preciso possuir CPF regular e baixo risco fiscal, além de chave Pix vinculada ao CPF.