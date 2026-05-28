Data marca o último dia para a entrega sem pagamento de multa; mais de 5 mil munícipes recebem primeiro lote da restituição hoje

publicado em 29/05/2026

Hoje, cinco mil votuporanguenses vão receber R$ 7,8 milhões do primeiro lote de restituições Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoEsta sexta-feira (29) é o último dia para a entrega das declarações de Imposto de Renda no site da Receita Federal. O prazo final é mais de dois meses depois da abertura do processo, no dia 23 de março. Atualmente 22.893 votuporanguenses já realizaram a entrega, o que representa aproximadamente 87% do total de pessoas que entregaram em 2025. Se contarmos esses números, pouco mais de 3 mil ainda não declararam.O dia também marca o pagamento do primeiro lote da restituição do imposto deste ano, que é considerado o maior de todos os tempos. Em Votuporanga, 5.067 pessoas, das 10.574 que pediram para receber parte dos impostos que pagaram durante 2025, serão restituídas. O valor total desse processo será de R$ 7.872.715,00.A Receita informou que o valor total a ser restituído hoje é de R$ 16 bilhões no país todo, o que representa um aumento de 45% em comparação ao primeiro lote do ano passado, que também havia sido o maior até então. Os próximos lotes da restituição serão entregues nos dias 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto.A ordem de pagamento dessas restituições tem a seguinte prioridade: idosos acima de 80 anos; idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave; contribuintes cuja principal renda seja magistério; quem usar declaração pré-preenchida e Pix simultaneamente; quem usar apenas um desses recursos (pré-preenchida ou Pix); demais contribuintes.Uma novidade é a declaração de ganhos com apostas online, as famosas bets e jogos do tigrinho. Os contribuintes deverão informar valores que superem ganhos acima de R$ 28.467,20 em bets ou loterias de quota fixa (jogos da loteria federal, por exemplo) e/ou que possuíam saldo superior a R$ 5 mil em contas de apostas em 31 de dezembro de 2025O chamado “cashback” de restituição permitirá que contribuintes isentos de declarar, mas que tiveram imposto retido na fonte, recebam automaticamente valores a que têm direito. A estimativa é que 4 milhões de brasileiros tenham direito ao serviço, que terá o pagamento em um lote especial no dia 15 de julho. A restituição média deverá ser de R$ 125, com valor máximo de R$ 1 mil. Para receber, é preciso possuir CPF regular e baixo risco fiscal, além de chave Pix vinculada ao CPF.