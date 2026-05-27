entrega simbólica ocorreu na Agência Sicredi e contou com a presença da Gerente, Renata Gaijutis, do Gerente regional, Edemar Júnior, do Assessor de Investimentos, Leonardo Heckler, equipe da agência e Coordenadores de Núcleo, que celebraram juntos mais uma conquista para a comunidade

publicado em 27/05/2026

Acesse o regulamento completo no site: www.poupancapremiadasicredi.com.br ou visite nossa agência na Rua São Paulo, 3127, Centro, Votuporanga/SP e fale com a equipe

A tarde desta quarta-feira (27) foi especial na agência Sicredi de Votuporanga/SP. O poupador Renato Ferrari foi contemplado com o prêmio de R$ 5 mil da Campanha Poupança Premiada Sicredi, reforçando a importância do hábito de poupar e a força da cooperação na vida financeira das pessoas.Renato comenta “Estava querendo poupar, mas quando vi a propaganda da campanha, decidi que seria no Sicredi, e hoje estou feliz recebendo esse prêmio”.A entrega simbólica ocorreu na Agência Sicredi e contou com a presença da Gerente, Renata Gaijutis, do Gerente regional, Edemar Júnior, do Assessor de Investimentos, Leonardo Heckler, equipe da agência e Coordenadores de Núcleo, que celebraram juntos mais uma conquista para a comunidade.A gerente Renata reforça: “Ficamos muito felizes em realizar a entrega deste prêmio. Ainda temos um ano inteiro pela frente, com novas oportunidades para participar e ganhar. Mais do que isso, queremos incentivar cada vez mais a população a cultivar o hábito de poupar, que é um passo importante para a realização de sonhos. Quem sabe o próximo sorteado não pode ser você?”O Gerente Regional Edemar Júnior destaca o papel do Sicredi no fortalecimento da economia local: “Poupar no Sicredi é investir no seu futuro e, ao mesmo tempo, contribuir diretamente com o desenvolvimento da nossa cidade. Os recursos aplicados permanecem na região, impulsionando a economia local e possibilitando a ampliação da oferta de crédito, especialmente para o agronegócio, que tem um papel fundamental para o nosso crescimento. É assim que construímos, de forma colaborativa, uma comunidade mais forte e próspera para todos.”O assessor de investimentos Leonardo convida a população de Votuporanga: “Convidamos você a conhecer os diferenciais da campanha e começar a poupar hoje mesmo. A partir de R$ 100, já é possível concorrer aos 15 sorteios semanais de R$ 5 mil e ao grande prêmio de R$ 1 milhão em julho e dezembro. E o melhor: ao optar pela poupança programada, suas chances de ganhar dobram.”Acesse o regulamento completo no site: www.poupancapremiadasicredi.com.br ou visite nossa agência na Rua São Paulo, 3127, Centro, Votuporanga/SP e fale com a equipe.