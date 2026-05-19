Colisão entre dois carros no cruzamento das ruas Alagoas e Sergipe causou o bloqueio de via e uma pessoa foi parar no hospital
Da redação
Um acidente no cruzamento das ruas Alagoas e Sergipe, região central de Votuporanga, causou transtorno aos motoristas que passavam pelo local. O caso ocorreu por volta das 10h e envolveu um Corolla e um Mobi. Uma pessoa teve de ser socorrida pelo SAMU.
De acordo com informações colhidas no local, o Corolla preto vinha na rua Sergipe e, ao tentar entrar na Alagoas, não viu o Mobi branco, colidindo logo em seguida na lateral dele. A senhora que estava no banco do passageiro do carro branco precisou ser socorrida pelo SAMU no local. O choque foi forte o suficiente para acionar o airbag de ambos os lados do Mobi.
O Corolla não sofreu tantos danos e conseguiu ligar novamente, mas o outro carro precisou ser empurrado para a lateral da rua, pois não ligava e a roda dianteira direita estava travada. A via foi liberada após quase uma hora e o trabalho da Polícia Militar ter sido finalizado.
Batida acionou os airbags de um dos carros Foto: A Cidade