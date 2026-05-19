Colisão entre dois carros no cruzamento das ruas Alagoas e Sergipe causou o bloqueio de via e uma pessoa foi parar no hospital

publicado em 27/05/2026

Batida acionou os airbags de um dos carros Foto: A Cidade

Da redação

Um acidente no cruzamento das ruas Alagoas e Sergipe, região central de Votuporanga, causou transtorno aos motoristas que passavam pelo local. O caso ocorreu por volta das 10h e envolveu um Corolla e um Mobi. Uma pessoa teve de ser socorrida pelo SAMU.

De acordo com informações colhidas no local, o Corolla preto vinha na rua Sergipe e, ao tentar entrar na Alagoas, não viu o Mobi branco, colidindo logo em seguida na lateral dele. A senhora que estava no banco do passageiro do carro branco precisou ser socorrida pelo SAMU no local. O choque foi forte o suficiente para acionar o airbag de ambos os lados do Mobi.