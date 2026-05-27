O assunto foi abordado na sessão da noite de desta segunda-feira (25), na Câmara Municipal de Votuporanga

publicado em 27/05/2026

Mini-hospital Fortunata Germana Pozzobon, localizado na zona Norte de Votuporanga, vem recebendo críticas Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Mini-hospital Fortunata Germana Pozzobon, localizado na zona Norte de Votuporanga, vem recebendo críticas nos últimos dias principalmente por conta da demora no atendimento. O assunto foi abordado na sessão da noite de desta segunda-feira (25), na Câmara Municipal de Votuporanga, durante manifestações de vereadores sobre reclamações apresentadas por moradores do município.Durante sua fala na sessão, o vereador O Wartão, do União Brasil, criticou a situação enfrentada por pacientes na unidade de saúde e relatou um caso envolvendo uma criança que aguardava atendimento médico.“É uma falta de respeito, ir na unidade de saúde e ficar quatro horas para ser atendido. Uma criança! E sair de lá e a médica não dar nem um medicamento sequer. Nem um soro a médica aplicou. Isso é uma falta de respeito com a população de Votuporanga. Quando a gente fala que o Mini-hospital é um descaso, a gente acha que está falando muito, mas não está. Está um descaso com os médicos que estão lá. Uma pessoa brava, revoltada, com um documento na mão e nem um soro deu”, declarou o parlamentar.A reportagem do jornalfoi acionada na tarde desta terça-feira (26) por moradores que reclamaram da demora no atendimento no local. Segundo os relatos recebidos, pessoas aguardavam havia cerca de três horas por atendimento médico no Mini-hospital.