Ele chegou a ser atendido pelas ambulâncias no local em estado grave

publicado em 11/05/2026

Foto: Divulgação

Da RedaçãoUm peão de rodeio morreu na noite de ontem durante montaria em Votuporanga. Rafael Silvio, integrante da equipe ACR (Associação de Campeões de Rodeio), foi pisoteado por um touro no peito e saiu em estado grave de ambulância do rodeio. No hospital, o competidor teve uma parada cardíaca e não resistiu, vindo a óbito na Santa Casa de Votuporanga.Rafael realizava a última montaria da noite na disputa por equipes. O momento foi acompanhado de muita tensão entre os profissionais do rodeio e o público presente. Ao ser pisoteado, Rafael Silvio ainda conseguiu se levantar e correr do animal, mas depois caiu próximo a porteira e foi rapidamente atendido pela equipe médica do evento.Rafael Silvio deixou a arena rapidamente de maca e foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga em estado grave. A organização do evento pediu oração a todos os presentes e falou sobre a situação delicada do peão que estava recebendo atendimento médico. A esposa do peão também entrou na arena e foi consolada por outros profissionais pelo estado grave do competidor.O Desafio do Bem que era uma ação com renda revertida para a Santa Casa foi cancelado. A própria disputa do rodeio individual foi cumprida de forma rápida, sem grande alarde. A premiação também ocorreu de forma discreta, já que todas as atenções estavam voltadas ao estado de saúde do competidor.No ano passado, Rafael Silvio foi o último competidor a montar e venceu o touro Avesso no rodeio em Votuporanga, garantindo o título para sua equipe, a ACR.Autoridades da organização do evento e da Prefeitura se deslocaram até a Santa Casa de Votuporanga para prestar apoio e solidariedade a familiares e amigos do competidor.Páginas ligadas ao rodeio e peões de várias regiões usaram as redes sociais para prestar homenagem ao amigo Rafael Silvio, um dos melhores peões da atualidade no país.É com profundo pesar que a organização do Votu International Rodeo 2026 recebeu a notícia da morte do atleta Rafael Silvio Oliveira, da ACR, na noite deste domingo (10), na Santa Casa de Votuporanga.O competidor participava da disputa por equipes quando sofreu um acidente na arena. Ele foi prontamente atendido pela equipe multidisciplinar de saúde do evento e transferido em UTI móvel para o hospital, onde faleceu.A organização do Votu International Rodeo 2026 se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de Rafael Silvio neste momento de dor e reafirma que segue prestando toda a assistência necessária aos entes queridos do atleta.Nossos mais sinceros sentimentos.