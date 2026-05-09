Foto: Intagram @leonardo_costa_cantor
Da redação
O último dia do Votu International Rodeo vai ser cheio de emoções. Na parte musical, o evento vai ser encerrado pelo cantor Leonardo, que se apresenta no palco do Centro de Eventos Helder Henrique Galera. Hoje também ocorre as semifinais e final do rodeio, com as equipes disputando R$ 600 mil em prêmios. A Cidade 94,7 FM
é a rádio oficial da festa e realiza a cobertura completa.
Leonardo, que é um dos maiores cantores sertanejos do país, vai se apresentar logo após o rodeio. Dono de canções clássicas como “É Por Você que Eu Canto” e “Liga lá em Casa”, ele promete animar o público no local.
Pelo rodeio, serão realizadas as duas semifinais e a grande final, para decidir quem ficará com os prêmios de R$ 600 mil reais. Os embates começam às 20:30.