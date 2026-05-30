Além da feira com a participação de produtores regionais, a programação contará com palestras, mesas-redondas e roda de conversa
Foto: Divulgação IFSP
O Instituto Federal de São Paulo – Campus Votuporanga realiza, entre os dias 11 e 13 de junho, a 1ª Feira Agroecológica do IFSP Campus Votuporanga: agroecologia, soberania alimentar e educação popular.
Além da feira com a participação de produtores regionais, a programação contará com palestras, mesas-redondas e roda de conversa.
O evento busca promover o diálogo entre comunidade acadêmica, agricultores, assentados da reforma agrária, pesquisadores e representantes de instituições ligadas ao desenvolvimento rural, valorizando práticas sustentáveis de produção e a construção coletiva do conhecimento.
Programação
|Data
|Horário
|Local
|Atividade
|11 de junho (quinta-feira)
|15h às 21h
|Pátio
|Feira Agroecológica com produtores regionais
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|13h30 às 15h
|Anfiteatro
|Mesa-redonda: “Sementes Crioulas: ancestralidade, história e importância na produção de comidas saudáveis” com José Luiz das Chagas (Guardião das Sementes Crioulas e assentado da Reforma Agrária no Assentamento Regência, Paulicéia/SP) e Maria Rosa da Silva (assentada da Reforma Agrária, Murutinga do Sul/SP)
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|19h às 21h
|Anfiteatro
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Mesa de Abertura com Paulo Teixeira (Dep. Federal e Ex-Ministro do Desenvolvimento Agrário)
Palestra de abertura: “Agrobiodiversidade, desenvolvimento local e combate à fome”, com Alexandra Filipak (Profa. Dra. IFSP Matão/SP e Ministério do Desenvolvimento Agrário)
|12 de junho (sexta-feira)
|10h às 18h
|Pátio
|Feira Agroecológica com produtores regionais
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|10h30 às 12h30
|Anfiteatro
|Mesa-redonda: “MST: nascimento, história e suas conquistas” com Pe. René (assentado da Reforma Agrária, Andradina/SP) e Thereza Fernanda dos Santos Carvalho (veterinária, mestranda e assentada da Reforma Agrária, Murutinga/SP). Mediação: Michael Daniel Bomm
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|13h30 às 15h
|Anfiteatro
|Mesa-redonda: “Ciência e Tecnologia para a pequena produção” com participação de Erivaldo José Scaloppi Junior, do IAC e da ETEC Rural
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|15h às 16h
|Anfiteatro
|Sustentabilidade, gestão e impacto social: o novo olhar dos negócios - Evelise Galbe Consultora de Negocios SEBRAE SP
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|16h às 17h
|Anfiteatro
|Empreendedorismo Rural Sustentável*: Cultivando Negócios Fortes e Conscientes - Carla Bussoloti Analista Negócios SEBRAE SP
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|19h às 21h
|Anfiteatro
|Palestra: “Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF”, com Thaís Regina Ramos Alves (engenheira agrônoma e servidora pública do município de Paulicéia/SP)
|13 de junho (sábado)
|9h às 11h
|Anfiteatro
|Roda de conversa e plenária com assentados e acampados da região de Votuporanga