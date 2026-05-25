Suspeito de tráfico foi preso no bairro São Cosme após perseguição e apreensão de mais de 4 quilos de cocaína

publicado em 01/06/2026

PM prende homem e apreende droga avaliada em R$ 141 mil em Votuporanga (Foto: Divulgação Polícia Militar)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na tarde deste domingo (31), por volta das 16h40, um homem suspeito de tráfico de drogas durante uma ação realizada no bairro São Cosme. Segundo a corporação, a ocorrência resultou na apreensão de entorpecentes avaliados em aproximadamente R$ 141 mil.De acordo com a Polícia Militar, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento pela avenida José Marão Filho, nas proximidades do Parque da Cultura, quando visualizaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta em atitude considerada suspeita. Ainda conforme a PM, o homem já era conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas e apresentava um volume na cintura.Os policiais deram ordem de parada, porém o suspeito não obedeceu e fugiu, percorrendo diversas ruas até adentrar o bairro São Cosme. Como os policiais já tinham conhecimento de sua residência, as equipes se deslocaram até o imóvel localizado na Rua Caiapós.Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o homem, que foi abordado. Durante buscas na residência, foram localizados quatro tijolos de cocaína, totalizando 4,056 quilos, 337 gramas de dry, 62 gramas de crack, uma balança de precisão, três facas, um rolo de plástico filme e um aparelho celular.Segundo a Polícia Militar, o valor estimado das drogas apreendidas é de R$ 141 mil. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia de Polícia. Após tomar conhecimento da ocorrência, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.