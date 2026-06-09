Fundador da rede, José Francisco dos Santos, o “Zé do Porecatu”, participou de entrevista na Rádio Cidade FM e revelou os planos de crescimento da empresa para os próximos anos

publicado em 10/06/2026

Zé do Porecatu, dono da marca, esteve presente nos estúdios da rádio Cidade 94,7 FM para conversar sobre o futuro Foto: A Cidade

A rede de supermercados Porecatu completa 30 anos de história neste mês de junho. Para marcar a data e relembrar a trajetória da empresa, o fundador e proprietário da rede, José Francisco dos Santos, conhecido como “Zé do Porecatu”, participou de uma entrevista nos estúdios da Rádio, onde falou sobre os desafios enfrentados no início da trajetória e os projetos de expansão previstos para os próximos anos.A história da empresa começou em junho de 1996, com a inauguração da primeira unidade na Rua Amazonas, em Votuporanga. Antes disso, José Francisco morava na capital paulista, mas decidiu mudar de vida após enfrentar episódios de violência. Segundo ele, chegou a ser assaltado diversas vezes, sendo atingido por disparos de arma de fogo durante o último assalto. Foi então que escolheu Votuporanga para recomeçar.O nome da rede é uma homenagem à cidade de Porecatu, no interior do Paraná, onde trabalhou no corte de cana durante a juventude.“Porecatu é a cidade onde cortei cana até os 18 anos. Fica a cerca de 85 quilômetros de Londrina. Eu tinha o sonho de voltar para lá e abrir o maior mercado da cidade, mas Deus me mostrou Votuporanga e foi aqui que tudo começou”, relembrou.Atualmente, a rede conta com 11 lojas distribuídas em três municípios e segue investindo em seu processo de expansão. De acordo com o empresário, um dos principais projetos em andamento está em Mirassol.“Nossa grande expansão, neste momento, é para Mirassol. Será uma loja em um ponto estratégico, próximo à rodovia, com grande visibilidade para quem passa pela região”, afirmou.Em Catanduva, a empresa também já iniciou os preparativos para uma nova unidade. O terreno e o prédio foram adquiridos há cerca de um ano e meio, e a construção já está em andamento.“Não é mais um projeto no papel. A construção já começou e nossa expectativa é inaugurar três lojas no próximo ano, uma após a outra. Os projetos estão sendo desenvolvidos simultaneamente”, destacou.Outro investimento anunciado recentemente pela rede será em Jales. O empreendimento deverá receber cerca de R$ 60 milhões em investimentos e gerar mais de 250 empregos diretos, além de centenas de vagas indiretas durante as obras e a operação da unidade.“Jales é um projeto que estamos desenvolvendo com bastante empenho e queremos avançar rapidamente”, comentou.Questionado sobre a possibilidade de ampliar a atuação para outras cidades da região noroeste paulista e até para o Mato Grosso do Sul, José Francisco afirmou que os planos de crescimento continuam.“Com certeza vamos para Santa Fé do Sul. Talvez até antes da inauguração de algumas dessas lojas. Quero concluir os projetos que estão em andamento e já começar a buscar novas áreas para expansão”, revelou.Para Votuporanga, a principal novidade é a possibilidade de instalação de uma unidade da rede no futuro Votuporanga Shopping, empreendimento que está sendo construído na cidade e tem inauguração prevista para 2027.Segundo o empresário, as negociações estão avançadas e a expectativa é positiva.“Pelo andamento do projeto, tenho quase certeza de que a loja vai acontecer. A previsão é que o shopping seja inaugurado no aniversário da cidade e nossa intenção é iniciar as operações junto com o empreendimento. Será mais um passo importante no crescimento da rede”, afirmou.Ao completar três décadas de atuação, o Porecatu consolida sua posição entre as maiores redes supermercadistas da região e projeta um dos períodos de maior expansão de sua história, com investimentos em novas unidades, geração de empregos e fortalecimento da presença no interior paulista.