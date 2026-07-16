Bairro rural de Votuporanga convive com ruas de terra esburacadas desde a sua criação, mas prefeitura garante obras ‘nos próximos dias’

publicado em 16/07/2026

Ruas de terra e completamente esburacadas fazem parte do dia-a-dia dos moradores da Villa Carvalho Foto: A Cidade

Da redaçãoO bairro Vila Carvalho, em Votuporanga, continua a conviver com estradas ruas de terra e sem pavimentação. O local, que fica na rodovia Péricles Belini, sentido Nhandeara, nunca teve vias asfaltadas. Porém, isso está prestes a mudar, pois as obras devem começar nos próximos dias, de acordo com a Prefeitura.Em conversa com o jornal, Wellington Alex da Silva Soares, líder comunitário da Villa Carvalho, informou que conversou “com o secretário de obras, Fernando Jabur, e ele me adiantou que o processo de contratação da empresa que irá fazer a pavimentação asfáltica da Vila Carvalho já está bem adiantado. Inclusive, eu tive uma informação do Alexandre Giora [secretário de Governo] que eles já iriam assinar a ordem de serviço para a empresa dar início nas obras.”Ele também explicou que parte das obras já foi realizada, faltando a parte da pavimentação. “Recentemente foi entregue, foi concluída a parte das galerias de águas pluviais. Como tudo tem que ser feito por etapas, não tem como avançar uma etapa sem antes concluir a outra. Agora, o que acontece? Vai ser dado início nas obras de pavimentação, assim eles me informaram”, afirma.As obras de implantação da galeria de águas pluviais tiveram início em abril do ano passado. A iniciativa buscava solucionar problemas de erosão e alagamentos causados pelas chuvas na região. O investimento total da obra foi estimado em R$ 695 mil, sendo R$ 546.436,79 provenientes de um convênio com a Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e R$ 264.043,77 de recursos próprios do município.O projeto de drenagem previa a instalação de mais de 1,1 mil metros de tubulações, além de 14 poços de visita, quatro caixas de transição e um dispositivo para lançamento da água coletada no Córrego Cachoeirinha.Wellington também reforçou a promessa de Jorge Seba sobre o distrito, comentado que a população local está aguardando. “O prefeito também outro dia me disse que esse ano ele quer entregar o asfalto lá para o pessoal e estamos no aguardo. Estamos aguardando,” conta.A Prefeitura de Votuporanga confirmou as informações de Wellington, dizendo que “a Vila Carvalho será contemplada com pavimentação asfáltica nos próximos dias. A obra atende a uma reivindicação histórica da comunidade e marca a concretização de um projeto aguardado há mais de 100 anos pelos moradores do bairro, um dos mais antigos do município. A empresa responsável já recebeu a ordem de serviço e, neste momento, está em fase de organização operacional para o início dos trabalhos.”Além da falta de asfalto, as bocas de lobo recentemente instaladas geraram certa indignação nos moradores, com alguns colocando até um sofá no topo. Apesar disso, o Executivo Municipal também explicou que “as estruturas já foram executadas e encontram-se temporariamente cobertas para evitar o acúmulo de terra e outros materiais durante a execução da obra. Com a conclusão da pavimentação, serão ajustadas ao nível da via, conforme previsto no projeto.”Outra demanda local é a falta de transporte público. Sobre o assunto, a Prefeitura apenas informou que “atualmente não há linha de ônibus atendendo a Vila Carvalho.”