Bairro rural de Votuporanga convive com ruas de terra esburacadas desde a sua criação, mas prefeitura garante obras ‘nos próximos dias’
Ruas de terra e completamente esburacadas fazem parte do dia-a-dia dos moradores da Villa Carvalho Foto: A Cidade
Da redação
O bairro Vila Carvalho, em Votuporanga, continua a conviver com estradas ruas de terra e sem pavimentação. O local, que fica na rodovia Péricles Belini, sentido Nhandeara, nunca teve vias asfaltadas. Porém, isso está prestes a mudar, pois as obras devem começar nos próximos dias, de acordo com a Prefeitura.
Em conversa com o jornal A Cidade
, Wellington Alex da Silva Soares, líder comunitário da Villa Carvalho, informou que conversou “com o secretário de obras, Fernando Jabur, e ele me adiantou que o processo de contratação da empresa que irá fazer a pavimentação asfáltica da Vila Carvalho já está bem adiantado. Inclusive, eu tive uma informação do Alexandre Giora [secretário de Governo] que eles já iriam assinar a ordem de serviço para a empresa dar início nas obras.”
Ele também explicou que parte das obras já foi realizada, faltando a parte da pavimentação. “Recentemente foi entregue, foi concluída a parte das galerias de águas pluviais. Como tudo tem que ser feito por etapas, não tem como avançar uma etapa sem antes concluir a outra. Agora, o que acontece? Vai ser dado início nas obras de pavimentação, assim eles me informaram”, afirma.
As obras de implantação da galeria de águas pluviais tiveram início em abril do ano passado. A iniciativa buscava solucionar problemas de erosão e alagamentos causados pelas chuvas na região. O investimento total da obra foi estimado em R$ 695 mil, sendo R$ 546.436,79 provenientes de um convênio com a Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e R$ 264.043,77 de recursos próprios do município.
O projeto de drenagem previa a instalação de mais de 1,1 mil metros de tubulações, além de 14 poços de visita, quatro caixas de transição e um dispositivo para lançamento da água coletada no Córrego Cachoeirinha.
Wellington também reforçou a promessa de Jorge Seba sobre o distrito, comentado que a população local está aguardando. “O prefeito também outro dia me disse que esse ano ele quer entregar o asfalto lá para o pessoal e estamos no aguardo. Estamos aguardando,” conta.
A Prefeitura de Votuporanga confirmou as informações de Wellington, dizendo que “a Vila Carvalho será contemplada com pavimentação asfáltica nos próximos dias. A obra atende a uma reivindicação histórica da comunidade e marca a concretização de um projeto aguardado há mais de 100 anos pelos moradores do bairro, um dos mais antigos do município. A empresa responsável já recebeu a ordem de serviço e, neste momento, está em fase de organização operacional para o início dos trabalhos.”
Bairro convive com demandas
Além da falta de asfalto, as bocas de lobo recentemente instaladas geraram certa indignação nos moradores, com alguns colocando até um sofá no topo. Apesar disso, o Executivo Municipal também explicou que “as estruturas já foram executadas e encontram-se temporariamente cobertas para evitar o acúmulo de terra e outros materiais durante a execução da obra. Com a conclusão da pavimentação, serão ajustadas ao nível da via, conforme previsto no projeto.”
Outra demanda local é a falta de transporte público. Sobre o assunto, a Prefeitura apenas informou que “atualmente não há linha de ônibus atendendo a Vila Carvalho.”