O alerta foi divulgado pelo vereador Cabo Renato Abdala (PRD), que denunciou a atuação dos golpistas nas redes sociais

publicado em 16/07/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCriminosos estão tentando aplicar o golpe da suposta Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita em Votuporanga. O alerta foi divulgado pelo vereador Cabo Renato Abdala (PRD), que denunciou a atuação dos golpistas nas redes sociais e informou ter confirmado pessoalmente a situação junto ao Detran-SP de Votuporanga.De acordo com o parlamentar, os criminosos utilizam publicações nas redes sociais para atrair vítimas com a promessa de obtenção gratuita da CNH e, posteriormente, solicitam pagamentos sob diferentes justificativas. “Criminosos estão usando as redes sociais para prometer CNH grátis e convencer pessoas a pagar falsas taxas de emissão e até um suposto frete pelos Correios. O mais preocupante é que eles chegam a enviar boletos com aparência oficial, usando o logotipo do Detran e até empresas de cobrança para enganar as vítimas”, destacou Abdala.O vereador relatou que esteve pessoalmente na unidade do Detran-SP em Votuporanga para verificar a veracidade das informações e afirmou que o órgão não oferece a emissão de CNH por esse tipo de procedimento divulgado pelos golpistas.Ainda segundo Abdala, qualquer solicitação de pagamento para liberação da Carteira Nacional de Habilitação pela internet deve ser tratada com desconfiança. “Se alguém pedir dinheiro para liberar sua CNH pela internet, desconfie imediatamente. Se você já fez algum pagamento, vá o quanto antes à Delegacia de Polícia e registre um Boletim de Ocorrência. Agir rápido pode ajudar na investigação e evitar que mais pessoas sejam vítimas”, orientou o parlamentar.A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é o documento oficial que comprova que um cidadão foi considerado apto a conduzir veículos automotores em vias públicas no Brasil, conforme as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A habilitação é emitida pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) após o candidato cumprir uma série de etapas obrigatórias, que incluem exames médicos e psicológicos, curso teórico, prova escrita, aulas práticas de direção e exame prático de condução. O documento possui diferentes categorias, que autorizam a condução de tipos específicos de veículos, como motocicletas, automóveis, caminhões, ônibus e combinações de veículos, de acordo com os requisitos previstos na legislação de trânsito.Além de autorizar legalmente a condução de veículos, a CNH também funciona como documento oficial de identificação em todo o território nacional, por conter fotografia, assinatura e dados pessoais do titular.