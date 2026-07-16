Programação será realizada nos dias 23 e 24 de julho, no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo", com apresentações e oficinas abertas ao público

publicado em 16/07/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Votuporanga recebe, nos dias 23 e 24 de julho, uma programação gratuita da São Paulo Companhia de Dança (SPCD), promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Os espetáculos e oficinas serão realizados no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo" e são voltados ao público em geral e a bailarinos com nível intermediário em dança.Os espetáculos serão apresentados na quinta-feira (23) e na sexta-feira (24), sempre às 20h, com entrada gratuita. Os ingressos deverão ser retirados na bilheteria do Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo" uma hora antes de cada apresentação.No palco, a Companhia apresentará quatro obras de seu repertório: ATÔMICO, de Sérgio Galdino; play!ground, de Letícia Forattini; Pas de Deux de Dom Quixote, em versão da São Paulo Companhia de Dança; e Casa Flutuante, de Beatriz Hack, que transitam entre o balé clássico e a dança contemporânea.Na sexta-feira (24), a programação começa pela manhã com duas oficinas gratuitas ministradas pela professora ensaiadora da São Paulo Companhia de Dança, Julie Endo. Às 10h será realizada a Oficina de Balé Clássico e, às 11h45, a oficina Repertório em Movimento, na qual os participantes aprenderão trechos de obras do repertório da Companhia que serão apresentados no espetáculo da noite.As oficinas são destinadas a participantes com idade mínima de 14 anos e nível intermediário em dança. As vagas são limitadas, preenchidas por ordem de inscrição, e as inscrições devem ser feitas previamente por meio do formulário disponível em: https://forms.gle/NmXUNG4ALec1RBxJ7 .O Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo" está localizado na Avenida dos Bancários, nº 3.299, no Jardim Alvorada. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (17) 3405-9670.