O evento vai acontecer no sábado, 25 de julho, na sede da Airvo

publicado em 16/07/2026

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A Airvo (Associação Industrial da Região de Votuporanga), em conjunto com o Sindmob (Sindicato das indústrias de Mobiliário de Votuporanga), a Secretaria de Saúde de Votuporanga e a Unifev estão promovendo uma campanha de vacinação para crianças e adultos. O evento vai acontecer no sábado, 25 de julho, na sede da Airvo, na av. Sebastião Vaz de Oliveira, 433A campanha é gratuita e visa conscientizar as pessoas pela necessidade da vacinação. Para isso, é necessário levar a carteira de vacinação para poder colocar todas as doses em dia. Haverá pipoca, algodão doce e brinquedo inflável para as crianças se divertirem no local.O diretor da Airvo, Silvano de Oliveira, falou com o jornal A Cidade sobre o evento. Para ele, “vacinar-se é um ato de responsabilidade consigo mesmo, com a família, colegas de trabalho e com toda comunidade. As vacinas representam uma das maiores conquistas da saúde pública e ajudam na prevenção de doenças, preservando a saúde dos colaboradores e garantindo um ambiente mais seguro de trabalho e além disso, contribuem para diminuição de afastamentos. A AIRVO busca constantemente promover ações que fortaleçam o papel representativo da entidade e atendam os preceitos legislativos para seus associado.”De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas ajudam a proteger contra doenças causadas por vírus e bactérias. Elas estimulam o sistema de defesa do organismo, reduzem o risco de infecções e contribuem para controlar a circulação de doenças na população. Manter a vacinação em dia é uma das principais formas de prevenir doenças e proteger a saúde em todas as fases da vida.O órgão também confirma que todas as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são seguras e eficazes. Antes de serem disponibilizadas, passam por avaliações e seguem sendo monitoradas para acompanhar sua qualidade, segurança e eficácia.