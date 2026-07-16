Comemorada hoje, a data reconhece empresários que geram empregos, renda e contribuem diariamente para o desenvolvimento do município

publicado em 16/07/2026

Votuporanga consolidou-se ao longo dos anos como uma importante referência comercial para toda a região Foto: A Cidade

Da redaçãoO comércio de Votuporanga celebra hoje o Dia do Comerciante. A data é uma oportunidade para reconhecer o trabalho dos empresários que, diariamente, movimentam a economia, geram empregos, oferecem produtos e serviços e contribuem diretamente para o crescimento do município.Dos tradicionais estabelecimentos familiares às empresas que acompanham as novas tendências do mercado, os comerciantes ocupam um papel fundamental na vida da cidade. Além de atenderem às necessidades da população, eles ajudam a manter os recursos circulando no próprio município, fortalecendo diferentes setores e criando oportunidades para milhares de famílias.Votuporanga consolidou-se ao longo dos anos como uma importante referência comercial para toda a região. O movimento nas lojas do centro e dos bairros atrai consumidores de municípios vizinhos e demonstra a força de um segmento que participa ativamente da construção da história local.Mais do que vender produtos, o comerciante mantém um relacionamento próximo com a comunidade. Em muitos casos, conhece seus clientes pelo nome, acompanha diferentes gerações de uma mesma família e transforma seu estabelecimento em um espaço de convivência e confiança.A atividade comercial passou por diversas mudanças nos últimos anos. O avanço da tecnologia, o crescimento das compras pela internet e as novas exigências dos consumidores fizeram com que os empresários buscassem formas diferentes de atender e divulgar seus produtos.Atualmente, muitos comerciantes conciliam o atendimento presencial com as vendas pelas redes sociais, aplicativos de mensagens, plataformas digitais e serviços de entrega. Essa modernização exige investimentos, capacitação e criatividade para enfrentar a concorrência e continuar oferecendo um atendimento de qualidade.Além das transformações tecnológicas, o setor também convive com desafios como o aumento dos custos, a carga tributária, a necessidade de contratação de mão de obra qualificada e as oscilações no consumo. Mesmo diante dessas dificuldades, os empresários continuam investindo, mantendo seus estabelecimentos abertos e acreditando no potencial econômico de Votuporanga.O Dia do Comerciante é comemorado no Brasil desde 1953. A escolha de 16 de julho é uma homenagem a José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, considerado o Patrono do Comércio Brasileiro por sua contribuição ao desenvolvimento das atividades comerciais no País.A data passou a representar o reconhecimento a todos que se dedicam ao comércio, desde os pequenos empreendedores até os responsáveis por grandes empresas. São profissionais que assumem riscos, geram oportunidades e participam diretamente do desenvolvimento econômico das cidades.Em Votuporanga, os comerciantes também contam com a atuação da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), entidade que completa 80 anos de história em 2026. Ao longo de sua trajetória, a instituição tem trabalhado na representação dos empresários, na defesa das demandas da classe e na realização de ações destinadas ao fortalecimento do comércio local.Capacitações, campanhas promocionais, encontros empresariais, orientações e iniciativas de estímulo ao associativismo estão entre as atividades que colaboram para a modernização e a integração do setor.A valorização do comércio local também depende da participação dos consumidores. Ao comprar nas empresas da cidade, a população contribui para a manutenção dos empregos, para a geração de novos investimentos e para que os recursos permaneçam circulando no município.Mais do que uma data comemorativa, o Dia do Comerciante reforça a importância de homens e mulheres que abrem as portas de seus estabelecimentos todos os dias, enfrentam desafios e ajudam a construir uma Votuporanga mais forte, desenvolvida e cheia de oportunidades.