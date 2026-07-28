O julgamento será acompanhado com grande expectativa por familiares, amigos e pela população, diante da comoção provocada pelo caso desde o crime, ocorrido em fevereiro de 2024

publicado em 29/07/2026

Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO julgamento de Rodrigo Marques, acusado do homicídio do cantor votuporanguense Gustavo Caporalini, crime registrado em fevereiro de 2024, será realizado nesta quarta-feira (29), a partir das 8h, no Fórum de Votuporanga. A sessão ocorrerá no Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.O caso é considerado de grande repercussão em Votuporanga e toda a região por diversos motivos. Entre eles, o fato de a vítima ser uma pessoa bastante conhecida na cidade e atuar como cantor, integrando a dupla sertaneja formada com Wesley.Poucas horas antes do início do julgamento, a reportagem do jornal A Cidade conversou com Ormélio Caporalini, pai de Gustavo, que afirmou esperar que a Justiça seja feita e que o acusado seja responsabilizado pelo crime.“Espero que o julgamento faça Justiça pela morte do meu filho. A gente espera que realmente a decisão judicial seja acatada, a pena seja cumprida na íntegra porque nada vai trazer meu filho de volta, mas que a justiça do homem seja aplicada. A justiça de Deus a gente crê que ela vem sendo cumprida, mas a justiça do homem precisa ser cumprida.Esse assassino frio e cruel não pode passar impune de tudo o que ele fez comigo, com a minha família, executar meu filho na minha frente, sem nenhum motivo, na frente da minha esposa, na frente dos meus netos, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Foi cruel, foi muita crueldade. Então, algumas coisas a justiça vai reparar nessa condenação”, comentou.O julgamento será acompanhado com grande expectativa por familiares, amigos e pela população, diante da comoção provocada pelo caso desde o crime, ocorrido em fevereiro de 2024.