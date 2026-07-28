A honraria se deu por conta da profissional ser selecionada e participar de uma missão acadêmica internacional na China

publicado em 29/07/2026

Vereador Osmair Ferrari (PL) e a jornalista Jociene Carla Bianchini Ferreira Pedrini Foto: Arquivo pessoal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDurante a 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite desta segunda-feira (27), a jornalista votuporanguense Jociene Carla Bianchini Ferreira Pedrini recebeu um Voto de Congratulação da Casa de Leis. A honraria se deu por conta da profissional ser selecionada e participar de uma missão acadêmica internacional na China neste mês, integrando um grupo de pesquisadores brasileiros que desenvolveu atividades na Shanghai University.A proposta do Voto é de autoria do vereador Osmair Ferrari (PL) e foi aprovada por unanimidade. “A professora e jornalista possui mais de duas décadas dedicadas ao ensino e à pesquisa, exercendo atualmente suas atividades junto à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a participação de uma profissional nascida em Votuporanga em uma iniciativa acadêmica de alcance internacional enaltece o nome do município, demonstrando a capacidade e o potencial dos profissionais votuporanguenses de se destacarem em ambientes de excelência acadêmica e científica”, destacou o parlamentar.Acompanhada pela família, Jociene recebeu a honraria e agradeceu na tribuna da Câmara: “agradeço ao vereador Osmair Ferrari e a todos os demais parlamentares dessa casa. Eu sou filha de Votuporanga. Eu nasci, cresci e dei os primeiros passos da minha formação acadêmica nessa cidade. Pra mim, estar aqui de volta é viver momentos de reencontrar minhas raízes e relembrar de onde vieram os sonhos. Foi graças à educação que recebi no Piconzé, na Dinâmica, no Celtas e na Unifev que eu consegui dar maiores passos acadêmicos, então eu sou grata à educação de Votuporanga”.Natural de Votuporanga, Jociene construiu uma trajetória profissional marcada pela atuação no jornalismo, na comunicação institucional e na educação superior. Com mais de duas décadas dedicadas ao ensino e à pesquisa, atualmente é professora da Universidade Federal de Mato Grosso, onde também atua na gestão da comunicação institucional, além de desenvolver pesquisas nas áreas de comunicação, educação, tecnologia e políticas públicas.A participação na missão acadêmica representa um reconhecimento à sua trajetória profissional e científica.