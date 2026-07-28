local seria utilizado para a construção da nova sede do instituto

publicado em 29/07/2026

Foto: A Cidade

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga introduziu na Câmara municipal um projeto de lei para a doação de um terreno e o imóvel presente nele para o Instituto Deficiente Audiovisual Votuporanga, o IDAV. O local seria utilizado para a construção da nova sede do instituto.A área em questão pertence ao município e está situada na rua Alagoas, número 2887, bairro Parque Oito de Agosto. O lote havia sido doado no ano de 1984 à Associação Odontológica Regional de Votuporanga, que encerrou suas atividades no município. De acordo com o Executivo municipal, “desde então, o imóvel ficou abandonado, tendo o município ajuizado ação judicial que culminou na reversão do bem ao domínio público. Portanto, a doação em questão, proporcionará a utilização do imóvel em prol da população, atendendo assim ao interesse público.”Algumas exigências são feitas no projeto, como a utilização exclusiva do imóvel para fins institucionais e assistenciais e a proibição de alienação ou cessão a terceiros. Mas a mais importante demanda é a de que o IDAV terá um prazo de dois anos após a sanção da lei para celebrar a escritura e realizar todas as reformas necessárias no imóvel.O IDAV foi fundado em 11 de agosto de 1997 e consolidou-se como uma instituição pilar na inclusão e suporte à pessoa com deficiência em nossa cidade. Com mais de 27 anos de história, a organização atua hoje na área de Assistência Social, especificamente no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, em estrita conformidade com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.Atualmente, o Instituto assiste mais de 40 famílias de Votuporanga e região, oferecendo suporte técnico, social e humano que garante dignidade e desenvolvimento aos seus beneficiários. A Instituição possui certificação nacional e mantém suas inscrições atualizadas em conselhos municipais, como o CMI e o CMAS, participando ativamente de chamamentos públicos para aprimorar e expandir a oferta do serviço.