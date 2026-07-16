A iniciativa faz parte de uma mobilização de enfrentamento à violência contra a mulher

publicado em 16/07/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDesde esta quarta-feira (15), Votuporanga recebe o Ônibus SP Por Todas, unidade itinerante do Governo do Estado de São Paulo que integra o Circuito Sertanejo – Sem Violência. A programação prossegue nesta quinta-feira (16), oferecendo gratuitamente suporte psicossocial, orientação jurídica, serviços de saúde e ações de cidadania, com o objetivo de ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de proteção às mulheres.A iniciativa faz parte de uma mobilização de enfrentamento à violência contra a mulher que aproveita o período das festividades sertanejas para ampliar o acesso da população a informações, orientações e serviços. Em Votuporanga, a ação reúne a Prefeitura, por meio das Secretarias da Saúde e de Assistência Social e Desenvolvimento Social, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o Governo do Estado de São Paulo e instituições parceiras.As atividades tiveram início ontem, na Concha Acústica, com atendimentos e orientações ao público. Hoje o Ônibus SP Por Todas estará na Praça São Bento, das 15h às 21h, durante a Feira Livre.A programação de hoje será voltada à população em geral, com atenção especial a adolescentes e crianças. Entre os serviços oferecidos estão testes rápidos para HIV, hepatites B e C e sífilis, entrega de autotestes de HIV, distribuição de preservativos, orientações do Serviço de Assistência Especializada (SAE), acolhimento realizado pelo CRAM e pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), além de atividades voltadas ao bem-estar. A vacinação contra a gripe também está disponível, ampliando o acesso da população à imunização durante a realização da ação itinerante.O Circuito Sertanejo – Sem Violência é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que utiliza unidades itinerantes para percorrer municípios paulistas, ampliando o acesso das mulheres a serviços de proteção e enfrentamento à violência de gênero.Por meio do Ônibus SP Por Todas, a ação oferece suporte psicossocial, orientação jurídica e serviços de saúde, além de informações sobre os canais de denúncia e a rede de atendimento às mulheres.Além dos atendimentos, o Circuito busca ampliar a conscientização sobre a violência de gênero e fortalecer uma cultura de respeito e proteção. A informação, o acesso aos direitos e a atuação integrada dos serviços públicos são ferramentas fundamentais para identificar situações de violência e garantir acolhimento e suporte às mulheres.