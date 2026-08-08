uventude entrevistada pelo jornal A Cidade espera que o município amplie a oferta de cursos voltados à tecnologia

publicado em 08/08/2026

As jovens Beatriz, Geovana, Thauany e Camila, com a pedagoga Ligia Melo: elas acreditam no futuro com muito mais tecnologia e novas possibilidades

Da RedaçãoSe o passado foi construído pelos pioneiros, o futuro será escrito pelas novas gerações.Para entender como a juventude enxerga os próximos anos do município, o jornal A Cidade conversou com os jovens atendidos pelo Centro Social e lançou uma pergunta simples, mas cheia de significado: “O que você espera do futuro de Votuporanga?” As respostas revelam sonhos, expectativas e a confiança de quem acredita no potencial de crescimento da cidade e deseja fazer parte dessa história.Beatriz Maciel, de 23 anos, espera que o município amplie a oferta de cursos voltados à tecnologia e que as empresas invistam cada vez mais na capacitação de seus colaboradores. “À medida que a tecnologia substitui processos manuais, é fundamental preparar as pessoas para acompanhar essa transformação e aproveitar as novas oportunidades do mercado de trabalho”, afirmou.Geovana Morais, de 16 anos, diz que não pretende deixar Votuporanga, pois acredita que a cidade oferece qualidade de vida e boas oportunidades. “Votuporanga tende a crescer ainda mais. No futuro, teremos muito mais tecnologia do que imaginamos hoje, criando novas possibilidades para toda a população”, destacou.Para Thauany Vitória, de 17 anos, o futuro passa pela ampliação das oportunidades de qualificação e pela abertura de mais vagas para os jovens ingressarem no mercado de trabalho.Camila Araújo, também de 17 anos, acredita que mais empresas devem investir na contratação de adolescentes por meio do programa Jovem Aprendiz, ampliando o acesso ao primeiro emprego e incentivando a formação profissional desde cedo.O futuro também ganha espaço na imaginação das crianças. Aos 6 anos, a pequena Helena Campos de Oliveira sonha em ver o Parque da Cultura, seu lugar preferido para passear e brincar com os pais Amanda Karolyne Campos de Oliveira e Mauricio José de Oliveira transformado em um grande parque aquático. Entre piscinas, brinquedos e muita diversão, seu desejo revela o carinho pela cidade e a esperança de contar, no futuro, com ainda mais opções de lazer para as famílias.Como empreendedora na área da beleza, ramo que movimenta a economia e gera empregos, Caroline Martini sonha com uma Votuporanga cada vez mais moderna, inovadora e preparada para apoiar os pequenos negócios. “No setor da beleza, isso significa profissionais mais qualificados, serviços de excelência e mais oportunidades para quem deseja construir sua carreira. Também espero uma cidade que continue investindo em qualidade de vida, segurança e desenvolvimento, tornando-se uma referência regional para viver, trabalhar e empreender”