Mais do que uma mudança de endereço, o empreendimento representa um novo capítulo para a historia da administração pública

publicado em 08/08/2026

A trajetória da Prefeitura de Votuporanga reflete o crescimento da cidade

Da RedaçãoVotuporanga cresceu, expandiu seus bairros, fortaleceu a economia e se consolidou como uma das principais cidades do interior paulista.Agora, esse desenvolvimento ganha um novo marco: a construção do novo Paço Municipal. Mais do que uma mudança de endereço, o empreendimento representa um novo capítulo para a administração pública, preparado para acompanhar o ritmo de crescimento do município, oferecer mais eficiência nos serviços e proporcionar um atendimento mais moderno, acessível e integrado à população. É uma obra pensada para o presente, mas, sobretudo, para o futuro de uma cidade que continua evoluindo com planejamento, responsabilidade e compromisso com as pessoas. A construção do novo Paço Municipal já alcançou cerca de 40% de execução. Nesta etapa, os trabalhos estão concentrados na parte interna do prédio, com a instalação das divisórias dos ambientes, execução da rede elétrica,sistema de ar-condicionado, pintura, infraestrutura de internet, rede de câmeras de monitoramento, sistema de alarme e telefonia. As equipes já realizaram a pintura do teto, avançaram na passagem da parte elétrica e iniciaram a implantação do sistema de climatização, com a chegada das máquinas de ar-condicionado.Com investimento total estimado em R$ 12 milhões, o prédio possui um pavimento concluído, que já abriga a Secretaria da Saúde, e terá agora a finalização de outros quatro andares com a mesma estrutura. Localizado na avenida Sebastião Vaz de Oliveira, nº 480, o terreno possui 4.899,69 m² e terá 7.480,35 m² de área construída, distribuída em cinco pavimentos.O espaço irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo, com a proposta de concentrar, em um único endereço, quase todas as secretarias municipais. O projeto foi reformulado para atender às necessidades atuais de funcionamento e manutenção do prédio, incluindo soluções de acessibilidade, segurança contra incêndio e eficiência energética.O novo espaço contará com alvará, AVCB e Laudo Técnico de Avaliação, além de sistema de geração de energia fotovoltaica com capacidade de reduzir em cerca de 50% os gastos com consumo de energia.Estão previstos ainda os serviços de instalação do restante das máquinas de ar-condicionado, pintura interna, montagem de eletrocalhas, passagem de fiação e implantação das divisórias em drywall. Após a conclusão da parte civil, a obra seguirá para a etapa de mobiliário e preparação dos ambientes administrativos, até a finalização completa da nova sede administrativa do município. Para o prefeito Jorge Seba, o avanço da obra representa um passo decisivo para a modernização da estrutura administrativa do município. “Estamos tirando do papel um projeto muito aguardado, que agora ganha ritmo e forma. O Novo Paço vai reunir a estrutura administrativa em um único espaço, melhorar as condições de trabalho dos servidores e oferecer mais eficiência e qualidade no atendimento à população. É um investimento estruturante, pensado para o presente e, principalmente, para o futuro de Votuporanga.”