Anúncio foi feito em coletiva de imprensa na tarde de ontem e contou com a presença de outras figuras importantes locais

publicado em 08/08/2026

O anúncio foi feito pelo prefeito, que estava acompanhado de outras autoridades Foto: A Cidade

Da RedaçãoO prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, anunciou em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (7) que a cidade terá um mutirão de exames de endoscopia e colonoscopia. Isso será realizado no âmbito do programa "Saúde em Dia".Além do prefeito, estiveram presentes a secretária de Saúde Ivonete Félix, o presidente da Câmara de Votuporanga Daniel David e a vereadora Natielle Gama, o vice-prefeito Luiz Torrinha, a primeira dama e presidente do Fundo Social Rose Seba e vários membros da imprensa.Durante a coletiva, Seba informou que serão realizados 1000 exames de endoscopia e 845 de colonoscopia. A ideia principal é tentar reduzir ao máximo a fila de exames desse tipo na cidade. O mutirão irá começar dia 22 de agosto e serão investidos mais de R$ 800 mil em recursos municipais.O prefeito admitiu que em seus dois mandatos ele teve problemas na questão da fila de agendamentos para exames, mas que esse projeto vai diminuir bastante a demanda. “Eu fico muito feliz de anunciar isso, porque é algo que desde a minha primeira campanha como prefeito, no primeiro mandato, já acontecia isso. A gente sabe que nós tivemos problemas com marcação de exames. É uma situação que o AME poderia estar também atualizando mais, mas essa fila foi mais extensa. Hoje é menor, mas agora com esse esforço, com o pedido dos vereadores, como eu disse, a participação da Natielle, quero agradecer ao Daniel David, sempre falando com a gente, a Ivonete preparou esse evento de esses dois tipos de exames”, explica.A secretária de Saúde também conversou com a reportagem do A Cidade e afirmou que “a importância é que a gente possa oferecer à população que está aguardando, as pessoas que estão aguardando já há algum tempo, a realização desse exame, tem a oportunidade de fazer e tem ali um diagnóstico para que ela tenha um tratamento adequado. Então, são exames importantes que contribuem, que, precocemente feito um diagnóstico, possibilitam um tratamento adequado, com qualidade de vida para as pessoas.”Ela também deixou claro que mais mutirões de exames com outras modalidades virão. “Sim, nós estamos trabalhando para isso, para que a gente possa, essa é a primeira etapa, que a gente possa continuar com outros exames, avançando nas demandas que nós temos, na fila que aguarda outros exames. Então, a proposta é que a gente consiga, fazendo essa primeira parte, executando essa primeira parte, a gente possa caminhar para outros exames também”, comentou.