Ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (8), no bairro São Cosme

publicado em 08/08/2026

Ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (8), no bairro São Cosme (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma ocorrência de incêndio foi registrada na manhã deste sábado (8), por volta das 10h, na rua Carajás, no bairro São Cosme, em Votuporanga. O caso mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.Uma jovem de 24 anos ficou ferida e foi socorrida pelas equipes de atendimento, sendo encontrada consciente e orientada. Conforme apurado pela reportagem do jornal A Cidade no local, junto à Polícia Militar, a suspeita é de que a própria jovem tenha provocado o incêndio no imóvel, localizado nos fundos de outra residência.Segundo as informações levantadas no local, a jovem possui um companheiro, que não estava na residência no momento da ocorrência. As chamas atingiram diversos móveis que estavam no imóvel, entre eles uma televisão e um guarda-roupa, além de outros objetos. O fogo foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros, evitando que as chamas se alastrassem para outras áreas.A ocorrência foi registrada e deverá ser investigada pelas autoridades. Caso a suspeita seja confirmada durante a apuração, a jovem poderá responder pelo crime de incêndio criminoso.