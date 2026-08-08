O festival vai tomar conta do Parque da Cultura até o dia 16 com uma ampla e diversificada programação

publicado em 08/08/2026

Parque da Cultura ficará lotado com visitantes do festival Foto: Prefeitura de Votuporanga

O Fliv, Festival Literário de Votuporanga, chega a sua 16ª edição na tarde de hoje. Com duração de oito dias, serão diversas atrações para toda a família. Serão shows, palestras, eventos infantis e muitas novidades. O festival traz como tema "Criadores de Futuro: Literatura abrindo janelas para novos mundos", convidando o público a refletir sobre o poder transformador da leitura, da criatividade e da imaginação na construção de novos caminhos e perspectivas.Hoje será realizada a inauguração do evento e, para celebrar a ocasião, o grupo Falamansa irá se apresentar. Além disso, terá também a cerimônia de abertura do evento, que acontecerá no Parque da Cultura e visitas guiadas. O dia também marca a reabertura para o público do Museu Municipal, após passar por uma ampla remodelação. Também serão abertos o espaço @PrefVotuporanga e a exposição Faustino 50 anos, em comemoração aos 50 anos do Cem Prof. Faustino Pedroso.Amanhã será dia da apresentação Turma da Mônica, O Show, e o sorteio da campanha Meu Pai, Tá On, assim como o começo de todas as oficinas de todos os parceiros do festival. O espaço do Senac Votuporanga vai contar com o Espaço Biblioteca Senac que terá troca de livros e distribuição de livros brinde. A programação também inclui oficinas práticas e interativas. Em tecnologia e criatividade, estão atividades como Desafio Maker, Primeiros Socorros, Simulação Realística de Parto Normal, Análise de Pisada e Aromas que Cuidam. Também fazem parte da programação oficinas de gastronomia, moda, comunicação e mundo do trabalho, com atividades como Do Seu Jeito: vista sua criatividade, Fala aí..., Dica de como falar em público e Quer Ser Jovem Aprendiz?O Sebrae-SP também estará presente no Fliv com consultores da instituição estarão disponíveis para atender gratuitamente empresários, microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas interessadas em abrir ou fortalecer um negócio. Os atendimentos incluem orientações sobre gestão financeira, marketing, formalização, planejamento e acesso às soluções oferecidas pelo Sebrae-SP. Além do atendimento ao público, o Espaço Sebrae receberá a programação do Conexão Liderança, iniciativa que promoverá encontros e reflexões sobre liderança, inovação e práticas ESG (ambientais, sociais e de governança), temas cada vez mais presentes no ambiente empresarial.Os dias 10 a 15 serão marcados pelas visitas das escolas locais ao festival e toda a agenda de shows culturais. No dia 10, Apresentação do Projeto Canto Livre, da Escola Municipal de Artes "João Cornachione – Oscarito". Dia 11, Apresentação Talentos do Violão, da Escola Municipal de Artes, Dia 13, Espetáculo musical Suíte Cabocla. Dia 14 Apresentação da Corporação Musical Zequinha de Abreu. E dia 15, Show com Os Kombinados e Espetáculo musical da banda Trupe Trupé.Além disso, no dia 10, Gabriel Chalita desenvolve a palestra Educar para a Convivência, tema do seu livro, voltada a profissionais da rede municipal de ensino, no Centro de Convenções. Após a conversa, Chalita segue para o Espaço Conexão, onde participa de uma sessão de autógrafos. Já no dia 14, Lucila Sciotti, Superintende de Operações do Senac São Paulo, autora do livro Educar para o mundo do trabalho, conduz a palestra sobre a obra, trazendo reflexões e perspectivas sobre a educação profissional.Nesta edição, Luiz Deoclecio Massaro Galina será o patrono do festival. Janaína Tokitaka e Gabriel Chalita serão os autores homenageados, enquanto Mariana Brecht, Gisele Mirabai e Luiza Romão integram a programação como escritoras convidadas. Os convidados representam diferentes gerações, estilos e linguagens da literatura brasileira, ampliando o diálogo proposto pelo Fliv entre literatura, educação, arte, diversidade e inovação.Janaína Tokitaka é escritora, ilustradora e roteirista reconhecida nacionalmente por sua produção voltada à literatura infantojuvenil. Finalista do Prêmio Jabuti e premiada pela Cátedra Unesco de Literatura, destaca-se por abordar temas como identidade, diversidade e ancestralidade em suas obras, além de atuar em produções audiovisuais para plataformas como Disney+ e Netflix.Professor, escritor e palestrante, Gabriel Chalita possui uma trajetória marcada pela atuação na educação, na gestão pública e na produção literária. Doutor em Comunicação e Semiótica e em Direito, é autor de cerca de 90 livros e já vendeu mais de 12 milhões de exemplares no Brasil e no exterior, consolidando-se como uma das principais referências da literatura voltada à educação, à ética e ao desenvolvimento humano.Mariana Brecht é escritora, roteirista e narrative designer de jogos digitais. Finalista dos prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura, é autora de obras como Brazza, Labirinto, A Menina com os Pés no Chão, Foi acabar bem na nossa vez, Cyber PANC e Só Zé. Sua produção transita entre literatura, música e jogos eletrônicos, explorando temas ligados às transformações sociais e às possibilidades de imaginar novos futuros.Gisele Mirabai é roteirista, escritora e doutoranda em Teoria Literária, na linha de Ecocrítica, pela Universidade de São Paulo (USP). Coordena a pesquisa Clima em Cena, desenvolvida pela Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA) e pelo Projeto Paradiso, e é criadora e roteirista da série O Mundo Que Sei, do Globoplay. É autora de Machamba, romance vencedor do 1º Prêmio Kindle e finalista do Prêmio Jabuti.Luiza Romão é poeta, atriz e slammer, artista reconhecida pelas competições de poesia falada, além da força de sua escrita e de suas performances. Vencedora do Prêmio Jabuti nas categorias Melhor Livro de Poesia e Livro do Ano, é autora de Sangria, Também guardamos pedras aqui e Nadine. Sua produção dialoga com questões sociais, memória, identidade e direitos humanos, consolidando seu nome entre os principais da poesia brasileira contemporânea.O encerramento, no dia 16, fica por conto dos sucessos de Frejat, que irá se apresentar no Parque da Cultura. É importante lembrar que todas as apresentações são gratuitas e livres.