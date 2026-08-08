O festival vai tomar conta do Parque da Cultura até o dia 16 com uma ampla e diversificada programação
Parque da Cultura ficará lotado com visitantes do festival Foto: Prefeitura de Votuporanga
O Fliv, Festival Literário de Votuporanga, chega a sua 16ª edição na tarde de hoje. Com duração de oito dias, serão diversas atrações para toda a família. Serão shows, palestras, eventos infantis e muitas novidades. O festival traz como tema "Criadores de Futuro: Literatura abrindo janelas para novos mundos", convidando o público a refletir sobre o poder transformador da leitura, da criatividade e da imaginação na construção de novos caminhos e perspectivas.
Hoje será realizada a inauguração do evento e, para celebrar a ocasião, o grupo Falamansa irá se apresentar. Além disso, terá também a cerimônia de abertura do evento, que acontecerá no Parque da Cultura e visitas guiadas. O dia também marca a reabertura para o público do Museu Municipal, após passar por uma ampla remodelação. Também serão abertos o espaço @PrefVotuporanga e a exposição Faustino 50 anos, em comemoração aos 50 anos do Cem Prof. Faustino Pedroso.
Amanhã será dia da apresentação Turma da Mônica, O Show, e o sorteio da campanha Meu Pai, Tá On, assim como o começo de todas as oficinas de todos os parceiros do festival. O espaço do Senac Votuporanga vai contar com o Espaço Biblioteca Senac que terá troca de livros e distribuição de livros brinde. A programação também inclui oficinas práticas e interativas. Em tecnologia e criatividade, estão atividades como Desafio Maker, Primeiros Socorros, Simulação Realística de Parto Normal, Análise de Pisada e Aromas que Cuidam. Também fazem parte da programação oficinas de gastronomia, moda, comunicação e mundo do trabalho, com atividades como Do Seu Jeito: vista sua criatividade, Fala aí..., Dica de como falar em público e Quer Ser Jovem Aprendiz?
O Sebrae-SP também estará presente no Fliv com consultores da instituição estarão disponíveis para atender gratuitamente empresários, microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas interessadas em abrir ou fortalecer um negócio. Os atendimentos incluem orientações sobre gestão financeira, marketing, formalização, planejamento e acesso às soluções oferecidas pelo Sebrae-SP. Além do atendimento ao público, o Espaço Sebrae receberá a programação do Conexão Liderança, iniciativa que promoverá encontros e reflexões sobre liderança, inovação e práticas ESG (ambientais, sociais e de governança), temas cada vez mais presentes no ambiente empresarial.
Os dias 10 a 15 serão marcados pelas visitas das escolas locais ao festival e toda a agenda de shows culturais. No dia 10, Apresentação do Projeto Canto Livre, da Escola Municipal de Artes "João Cornachione – Oscarito". Dia 11, Apresentação Talentos do Violão, da Escola Municipal de Artes, Dia 13, Espetáculo musical Suíte Cabocla. Dia 14 Apresentação da Corporação Musical Zequinha de Abreu. E dia 15, Show com Os Kombinados e Espetáculo musical da banda Trupe Trupé.
Além disso, no dia 10, Gabriel Chalita desenvolve a palestra Educar para a Convivência, tema do seu livro, voltada a profissionais da rede municipal de ensino, no Centro de Convenções. Após a conversa, Chalita segue para o Espaço Conexão, onde participa de uma sessão de autógrafos. Já no dia 14, Lucila Sciotti, Superintende de Operações do Senac São Paulo, autora do livro Educar para o mundo do trabalho, conduz a palestra sobre a obra, trazendo reflexões e perspectivas sobre a educação profissional.
Nesta edição, Luiz Deoclecio Massaro Galina será o patrono do festival. Janaína Tokitaka e Gabriel Chalita serão os autores homenageados, enquanto Mariana Brecht, Gisele Mirabai e Luiza Romão integram a programação como escritoras convidadas. Os convidados representam diferentes gerações, estilos e linguagens da literatura brasileira, ampliando o diálogo proposto pelo Fliv entre literatura, educação, arte, diversidade e inovação.
Janaína Tokitaka é escritora, ilustradora e roteirista reconhecida nacionalmente por sua produção voltada à literatura infantojuvenil. Finalista do Prêmio Jabuti e premiada pela Cátedra Unesco de Literatura, destaca-se por abordar temas como identidade, diversidade e ancestralidade em suas obras, além de atuar em produções audiovisuais para plataformas como Disney+ e Netflix.
Professor, escritor e palestrante, Gabriel Chalita possui uma trajetória marcada pela atuação na educação, na gestão pública e na produção literária. Doutor em Comunicação e Semiótica e em Direito, é autor de cerca de 90 livros e já vendeu mais de 12 milhões de exemplares no Brasil e no exterior, consolidando-se como uma das principais referências da literatura voltada à educação, à ética e ao desenvolvimento humano.
Mariana Brecht é escritora, roteirista e narrative designer de jogos digitais. Finalista dos prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura, é autora de obras como Brazza, Labirinto, A Menina com os Pés no Chão, Foi acabar bem na nossa vez, Cyber PANC e Só Zé. Sua produção transita entre literatura, música e jogos eletrônicos, explorando temas ligados às transformações sociais e às possibilidades de imaginar novos futuros.
Gisele Mirabai é roteirista, escritora e doutoranda em Teoria Literária, na linha de Ecocrítica, pela Universidade de São Paulo (USP). Coordena a pesquisa Clima em Cena, desenvolvida pela Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA) e pelo Projeto Paradiso, e é criadora e roteirista da série O Mundo Que Sei, do Globoplay. É autora de Machamba, romance vencedor do 1º Prêmio Kindle e finalista do Prêmio Jabuti.
Luiza Romão é poeta, atriz e slammer, artista reconhecida pelas competições de poesia falada, além da força de sua escrita e de suas performances. Vencedora do Prêmio Jabuti nas categorias Melhor Livro de Poesia e Livro do Ano, é autora de Sangria, Também guardamos pedras aqui e Nadine. Sua produção dialoga com questões sociais, memória, identidade e direitos humanos, consolidando seu nome entre os principais da poesia brasileira contemporânea.
O encerramento, no dia 16, fica por conto dos sucessos de Frejat, que irá se apresentar no Parque da Cultura. É importante lembrar que todas as apresentações são gratuitas e livres.