A cerimônia será conduzida pelo presidente da Câmara, Daniel David, com a participação dos demais vereadores
A Câmara Municipal de Votuporanga realiza uma sessão solene na manhã de hoje Foto: A Cidade
A Câmara Municipal de Votuporanga realiza neste sábado (8) sua principal cerimônia solene do ano, evento que marca oficialmente as comemorações pelos 89 anos de emancipação político-administrativa do município. Tradicional no calendário oficial da cidade, a Sessão Solene reúne autoridades, representantes de diversos segmentos da sociedade e a população para celebrar a história de Votuporanga e reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o seu desenvolvimento.
Neste ano, a solenidade será marcada pela entrega de uma Insígnia de Honra ao Mérito e três Títulos de Cidadão Votuporanguense, homenagens aprovadas pelo Legislativo em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município nas áreas da segurança pública, empreendedorismo, desenvolvimento econômico e atuação social.
A cerimônia será conduzida pelo presidente da Câmara, Daniel David, com a participação dos demais vereadores. Também estarão presentes o prefeito Jorge Seba, o vice-prefeito Torrinha, a primeira-dama Rose Seba, o deputado estadual Carlão Pignatari, além de autoridades civis, militares, religiosas, representantes de entidades e membros da sociedade em geral.
Durante a solenidade, serão homenageados o delegado de Polícia Civil Dr. Ronaldo Augusto Comar Marão Sayeg, com a Insígnia de Honra ao Mérito; o empresário Ederson Muffato, diretor do Grupo Muffato; a empresária Maria Aparecida Cantóia Figueiredo; e o empresário Marcondes Silva Júnior, que receberão o Título de Cidadão Votuporanguense como reconhecimento pelas relevantes contribuições prestadas ao município e à comunidade votuporanguense.
Homenageados
Dr. Ronaldo Augusto Comar Marão Sayeg – Insígnia de Honra ao Mérito
Natural de Votuporanga, Ronaldo Sayeg construiu uma sólida carreira na segurança pública paulista. Delegado de Polícia Civil desde 1998, atualmente ocupa a Diretoria do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), um dos principais órgãos de investigação criminal do país. Também dirigiu o DENARC e exerceu funções estratégicas no combate ao crime organizado, sequestros e narcotráfico.
Com formação em Direito, é mestre, doutorando e professor da Academia de Polícia Civil de São Paulo. Autor de diversas obras jurídicas, também participou de importantes fóruns nacionais e internacionais sobre segurança pública. Sua trajetória profissional, acadêmica e de dedicação ao serviço público faz dele uma das principais referências da área no Estado.
Ederson Muffato – Título de Cidadão Votuporanguense
Diretor do Grupo Muffato, Ederson Muffato iniciou sua trajetória ainda criança, passando por diferentes funções operacionais até assumir a liderança da empresa familiar. Ao lado da mãe e dos irmãos, transformou o grupo em uma das maiores redes supermercadistas do Brasil, presente em dezenas de cidades dos estados do Paraná e São Paulo e responsável pela geração de milhares de empregos.
Em Votuporanga, fortaleceu a parceria com o município por meio da instalação das unidades Super Muffato e Max Atacadista, contribuindo para a geração de empregos, investimentos e desenvolvimento econômico. Também se destaca pelo incentivo à qualificação profissional por meio da universidade corporativa Uniffato e por sua atuação discreta em ações voltadas às comunidades onde o grupo está presente.
Maria Aparecida Cantóia Figueiredo – Título de Cidadã Votuporanguense
Natural de Auriflama, Maria Aparecida Cantóia Figueiredo escolheu Votuporanga para construir sua família e sua trajetória profissional. Formada em Pedagogia, atuou na rede municipal de ensino antes de dedicar-se integralmente à administração da empresa Cantoia Figueiredo, referência nacional em seu segmento e responsável pela geração de centenas de empregos.
Ao longo de mais de quatro décadas no município, destacou-se também pelo trabalho voluntário e apoio constante às entidades assistenciais, campanhas beneficentes e ações sociais. Sua atuação reúne empreendedorismo, compromisso com a comunidade e participação ativa no desenvolvimento econômico e social de Votuporanga.
Marcondes Silva Júnior – Título de Cidadão Votuporanguense
Nascido em Tanque Novo (BA), Marcondes Silva Júnior chegou ao interior paulista ainda jovem e estabeleceu-se em Votuporanga em 1989, onde iniciou sua trajetória empresarial no ramo têxtil. Atualmente está à frente da empresa "A Cabana", contribuindo para a geração de empregos e fortalecimento do comércio local, além de atuar no agronegócio.
Paralelamente à vida empresarial, desenvolve importante trabalho comunitário. É integrante da Casa Abrigo Irmãos de Emaús desde sua fundação, participa ativamente da Catedral Nossa Senhora Aparecida em diversas pastorais e conselhos e mantém forte atuação social e religiosa, consolidando uma história marcada pelo compromisso com a comunidade votuporanguense.
A Sessão Solene integra a programação oficial do aniversário de 89 anos de Votuporanga e reafirma o reconhecimento do Poder Legislativo às pessoas que, por meio de suas trajetórias profissionais, empresariais e sociais, contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento do município.