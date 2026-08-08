A cerimônia será conduzida pelo presidente da Câmara, Daniel David, com a participação dos demais vereadores

publicado em 08/08/2026

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza uma sessão solene na manhã de hoje Foto: A Cidade

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza neste sábado (8) sua principal cerimônia solene do ano, evento que marca oficialmente as comemorações pelos 89 anos de emancipação político-administrativa do município. Tradicional no calendário oficial da cidade, a Sessão Solene reúne autoridades, representantes de diversos segmentos da sociedade e a população para celebrar a história de Votuporanga e reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o seu desenvolvimento.Neste ano, a solenidade será marcada pela entrega de uma Insígnia de Honra ao Mérito e três Títulos de Cidadão Votuporanguense, homenagens aprovadas pelo Legislativo em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município nas áreas da segurança pública, empreendedorismo, desenvolvimento econômico e atuação social.A cerimônia será conduzida pelo presidente da Câmara, Daniel David, com a participação dos demais vereadores. Também estarão presentes o prefeito Jorge Seba, o vice-prefeito Torrinha, a primeira-dama Rose Seba, o deputado estadual Carlão Pignatari, além de autoridades civis, militares, religiosas, representantes de entidades e membros da sociedade em geral.Durante a solenidade, serão homenageados o delegado de Polícia Civil Dr. Ronaldo Augusto Comar Marão Sayeg, com a Insígnia de Honra ao Mérito; o empresário Ederson Muffato, diretor do Grupo Muffato; a empresária Maria Aparecida Cantóia Figueiredo; e o empresário Marcondes Silva Júnior, que receberão o Título de Cidadão Votuporanguense como reconhecimento pelas relevantes contribuições prestadas ao município e à comunidade votuporanguense.Natural de Votuporanga, Ronaldo Sayeg construiu uma sólida carreira na segurança pública paulista. Delegado de Polícia Civil desde 1998, atualmente ocupa a Diretoria do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), um dos principais órgãos de investigação criminal do país. Também dirigiu o DENARC e exerceu funções estratégicas no combate ao crime organizado, sequestros e narcotráfico.Com formação em Direito, é mestre, doutorando e professor da Academia de Polícia Civil de São Paulo. Autor de diversas obras jurídicas, também participou de importantes fóruns nacionais e internacionais sobre segurança pública. Sua trajetória profissional, acadêmica e de dedicação ao serviço público faz dele uma das principais referências da área no Estado.Diretor do Grupo Muffato, Ederson Muffato iniciou sua trajetória ainda criança, passando por diferentes funções operacionais até assumir a liderança da empresa familiar. Ao lado da mãe e dos irmãos, transformou o grupo em uma das maiores redes supermercadistas do Brasil, presente em dezenas de cidades dos estados do Paraná e São Paulo e responsável pela geração de milhares de empregos.Em Votuporanga, fortaleceu a parceria com o município por meio da instalação das unidades Super Muffato e Max Atacadista, contribuindo para a geração de empregos, investimentos e desenvolvimento econômico. Também se destaca pelo incentivo à qualificação profissional por meio da universidade corporativa Uniffato e por sua atuação discreta em ações voltadas às comunidades onde o grupo está presente.Natural de Auriflama, Maria Aparecida Cantóia Figueiredo escolheu Votuporanga para construir sua família e sua trajetória profissional. Formada em Pedagogia, atuou na rede municipal de ensino antes de dedicar-se integralmente à administração da empresa Cantoia Figueiredo, referência nacional em seu segmento e responsável pela geração de centenas de empregos.Ao longo de mais de quatro décadas no município, destacou-se também pelo trabalho voluntário e apoio constante às entidades assistenciais, campanhas beneficentes e ações sociais. Sua atuação reúne empreendedorismo, compromisso com a comunidade e participação ativa no desenvolvimento econômico e social de Votuporanga.Nascido em Tanque Novo (BA), Marcondes Silva Júnior chegou ao interior paulista ainda jovem e estabeleceu-se em Votuporanga em 1989, onde iniciou sua trajetória empresarial no ramo têxtil. Atualmente está à frente da empresa "A Cabana", contribuindo para a geração de empregos e fortalecimento do comércio local, além de atuar no agronegócio.Paralelamente à vida empresarial, desenvolve importante trabalho comunitário. É integrante da Casa Abrigo Irmãos de Emaús desde sua fundação, participa ativamente da Catedral Nossa Senhora Aparecida em diversas pastorais e conselhos e mantém forte atuação social e religiosa, consolidando uma história marcada pelo compromisso com a comunidade votuporanguense.A Sessão Solene integra a programação oficial do aniversário de 89 anos de Votuporanga e reafirma o reconhecimento do Poder Legislativo às pessoas que, por meio de suas trajetórias profissionais, empresariais e sociais, contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento do município.