Nasce um novo capítulo da história do comércio com o avanço do Votuporanga Shopping

publicado em 08/08/2026

Votuporanga Shopping foi planejado para atender não apenas a cidade, mas também toda a região com diferentes segmentos comerciais, serviços, alimentação e lazer Foto: Divulgação

Da RedaçãoA chegada de um shopping center faz parte do imaginário dos votuporanguenses há décadas e, hoje, esse sonho deixa, aos poucos, de ser apenas uma expectativa para se tornar realidade.O jornal A Cidade acompanha, passo a passo, essa história, desde que a antiga área onde era realizada a Expô/Fisav deu lugar ao tão esperado empreendimento.Em agosto do ano passado, lideranças da cidade se reuniram para apresentar oficialmente o Votuporanga Shopping. De lá para cá, a cada etapa concluída e a cada nova marca anunciada, cresce também a certeza de que Votuporanga vive um novo capítulo de sua história comercial. Mais do que um centro de compras, o empreendimento simboliza desenvolvimento, geração de oportunidades e a concretização de um sonho aguardado por gerações.Em recente entrevista, o empresário Valmir Antônio Dornelas, do Grupo Ville Gramadão, informou sobre a implantação do empreendimento.“A obra tem mais de 130 pessoas trabalhando, está a todo vapor e a inauguração está programada para agosto do ano que vem. Várias grandes marcas vieram para cá e o shopping será um dos mais modernos do Noroeste Paulista”, ressaltou.Com inauguração prevista para agosto de 2027, quando o município completará 90 anos, a diretoria do Votuporanga Shopping começa a revelar o que oferecerá ao público. O anúncio recente da chegada das lojas Renner, uma das maiores redes de varejo do país, reforçou a confiança da população e do setor empresarial no empreendimento, que promete ampliar as opções de compras, lazer e serviços para Votuporanga e toda a região.O empreendimento deverá contar com mais de 100 lojas de diferentes segmentos comerciais, serviços, alimentação e lazer. A expectativa é que o shopping amplie a oferta de opções de compras e entretenimento no município.Com 60 mil metros quadrados de terreno, 32,4 mil metros quadrados de área construída e 22,3 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), o Votuporanga Shopping foi planejado para atender não apenas a cidade, mas também toda a região. De acordo com a direção, o empreendimento abrange uma área de influência composta por 11 municípios, reunindo aproximadamente 300 mil pessoas.