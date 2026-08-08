Nasce um novo capítulo da história do comércio com o avanço do Votuporanga Shopping
Votuporanga Shopping foi planejado para atender não apenas a cidade, mas também toda a região com diferentes segmentos comerciais, serviços, alimentação e lazer Foto: Divulgação
Da Redação
A chegada de um shopping center faz parte do imaginário dos votuporanguenses há décadas e, hoje, esse sonho deixa, aos poucos, de ser apenas uma expectativa para se tornar realidade.
O jornal A Cidade acompanha, passo a passo, essa história, desde que a antiga área onde era realizada a Expô/Fisav deu lugar ao tão esperado empreendimento.
Em agosto do ano passado, lideranças da cidade se reuniram para apresentar oficialmente o Votuporanga Shopping. De lá para cá, a cada etapa concluída e a cada nova marca anunciada, cresce também a certeza de que Votuporanga vive um novo capítulo de sua história comercial. Mais do que um centro de compras, o empreendimento simboliza desenvolvimento, geração de oportunidades e a concretização de um sonho aguardado por gerações.
Em recente entrevista, o empresário Valmir Antônio Dornelas, do Grupo Ville Gramadão, informou sobre a implantação do empreendimento.
“A obra tem mais de 130 pessoas trabalhando, está a todo vapor e a inauguração está programada para agosto do ano que vem. Várias grandes marcas vieram para cá e o shopping será um dos mais modernos do Noroeste Paulista”, ressaltou.
Com inauguração prevista para agosto de 2027, quando o município completará 90 anos, a diretoria do Votuporanga Shopping começa a revelar o que oferecerá ao público. O anúncio recente da chegada das lojas Renner, uma das maiores redes de varejo do país, reforçou a confiança da população e do setor empresarial no empreendimento, que promete ampliar as opções de compras, lazer e serviços para Votuporanga e toda a região.
O empreendimento deverá contar com mais de 100 lojas de diferentes segmentos comerciais, serviços, alimentação e lazer. A expectativa é que o shopping amplie a oferta de opções de compras e entretenimento no município.
Com 60 mil metros quadrados de terreno, 32,4 mil metros quadrados de área construída e 22,3 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), o Votuporanga Shopping foi planejado para atender não apenas a cidade, mas também toda a região. De acordo com a direção, o empreendimento abrange uma área de influência composta por 11 municípios, reunindo aproximadamente 300 mil pessoas.