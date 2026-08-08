Da tradição moveleira à diversificação dos negócios, o setor acompanha e impulsiona o crescimento do município desde suas primeiras décadas

publicado em 08/08/2026

Fábrica de bebidas Ferrari na rua São Paulo esquina com a Tietê Foto: Arquivo Municipal

Da RedaçãoA história do desenvolvimento de Votuporanga também é escrita pela força de sua indústria.Desde sua origem, o município destacou-se pela vocação para a fabricação de móveis, estofados, colchões e artefatos de madeira, consolidando-se como um dos principais polos moveleiros do Estado.A industrialização acompanhou o crescimento de Votuporanga desde seus primeiros anos. As olarias e serrarias foram as pioneiras, fornecendo materiais para a construção da cidade que surgia. Em 1954, com apenas 17 anos de emancipação, o município já possuía um parque industrial diversificado, formado por laticínios, algodoeiras, beneficiadoras de café e arroz, fábricas de bebidas, móveis, calçados, artefatos de madeira, curtumes e outras indústrias que impulsionavam a economia local. Entre os pioneiros, destacam-se os irmãos Ferrari, fundadores da Fábrica de Bebidas Internacional, e Euclides Facchini, que transformou uma pequena oficina na indústria de implementos rodoviários Facchini, hoje uma das maiores fabricantes do segmento no Brasil. A partir da década de 1960, a indústria moveleira ganhou força com a produção em série da A.B. Pereira, impulsionando o surgimento de dezenas de empresas e consolidando Votuporanga como um dos principais polos moveleiros do Estado de São Paulo, referência na geração de empregos, renda e desenvolvimento econômico.A Associação Industrial da Região de Votuporanga (AIRVO), que tem como atual presidente Silvano de Oliveira, e o Sindimob (Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Votuporanga), presidido hoje por Luis Antonio Paladini Junior, fortaleceram e impulsionaram o crescimento do setor durante todos estes anos.Nas décadas seguintes, parcerias com o Sebrae e a implantação do Senai/Cemad estimularam a inovação, a qualificação profissional e a expansão para novos segmentos industriais. Essa trajetória de crescimento também foi construída por empresários que acreditaram no potencial de Votuporanga. Um dos grandes exemplos foi Nasser Marão, que, à frente da Marão Diesel e da concessionária Mercedes-Benz, presidiu a Associação Comercial e liderou movimentos para a implantação de importantes empreendimentos industriais. Sua atuação foi determinante para fortalecer a economia do município, motivo pelo qual ficou conhecido como o “Capitão de Indústrias”.