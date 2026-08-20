Eduardo Nogueira, João Ota e Miguel Seba subiram ao palco do evento e ajudaram o renomado chef durante experiência gastronômica apresentada a empresários

publicado em 20/08/2026

Eduardo Nogueira, João Ota e Miguel Seba, do canal Aqueles Chefes, participam de experiência gastronômica ao lado do chef Erick Jacquin (Foto: Divulgação)

Os jovens Eduardo Nogueira, João Ota e Miguel Seba, criadores do canal Aqueles Chefs, no TikTok, viveram uma experiência especial durante o Summit Brucker 2026, realizado em Votuporanga. O trio participou de uma apresentação ao lado do renomado chef Erick Jacquin, que esteve no evento para uma palestra direcionada a um grande grupo de empresários.Durante a apresentação, Jacquin levou a gastronomia para o palco e convidou os integrantes do Aqueles Chefs para participarem da experiência. Eduardo, João e Miguel atuaram como ajudantes do chef, colocando literalmente a mão na massa e acompanhando o preparo diante do público.O encontro proporcionou momentos de descontração e interação com os empresários presentes e representou uma experiência marcante para os três jovens, que vêm transformando a amizade e o interesse pela cozinha em conteúdo para as redes sociais.O Aqueles Chefes nasceu de maneira espontânea. Três amigos decidiram se reunir para cozinhar, experimentar novas receitas e convidar outros amigos para provar os pratos. O que começou como diversão acabou se transformando em conteúdo para o TikTok.Com uma proposta jovem e irreverente, Eduardo Nogueira, João Ota e Miguel Seba transformam cada receita em uma pequena aventura. Os vídeos misturam gastronomia, amizade, brincadeiras, convidados e, principalmente, as reações de quem aceita experimentar aquilo que os três prepararam.Sem a formalidade de uma cozinha profissional, o canal aposta justamente na espontaneidade do trio. Entre receitas que dão certo, desafios, improvisos e muitas risadas, os jovens mostram uma maneira diferente e divertida de falar sobre gastronomia.A participação ao lado de Erick Jacquin colocou os jovens diante de uma experiência completamente diferente daquela vivida normalmente nos vídeos: cozinhar ao lado de um dos chefs mais conhecidos do Brasil e diante de uma plateia formada por empresários.A presença do Aqueles Chefes também trouxe para o Summit Brucker a linguagem descontraída das novas gerações e das redes sociais, criando uma interação entre a experiência de Jacquin na gastronomia e a espontaneidade dos três jovens.Para Eduardo Nogueira, João Ota e Miguel Seba, a participação representa mais um capítulo da aventura que começou entre amigos e que agora começa a ganhar novos espaços.