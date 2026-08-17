Polícia Militar foi chamada durante a madrugada para atender ocorrência de violência doméstica em uma casa na Rua 12; suspeito foi levado à Polícia Civil e permaneceu detido
Polícia Militar foi chamada durante a madrugada para atender ocorrência de violência doméstica Foto: A Cidade
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Um homem acabou detido em flagrante pela Polícia Militar durante a madrugada desta quarta-feira (19), após uma ocorrência de violência doméstica envolvendo a companheira em um imóvel localizado em Votuporanga. O chamado foi recebido pela equipe policial por meio do Centro de Operações da Polícia Militar, aproximadamente às 0h50.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, uma discussão entre o casal antecedeu as agressões. No decorrer do conflito, o suspeito teria empurrado a mulher e puxado seus cabelos. Ainda de acordo com o registro policial, ele também teria utilizado uma motocicleta na tentativa de atropelar a vítima.
Depois do atendimento da ocorrência, os envolvidos foram encaminhados ao Plantão da Polícia Civil. O delegado de plantão confirmou a prisão em flagrante do homem pelo crime relacionado à violência doméstica.
Após os procedimentos policiais, o suspeito continuou preso e ficou à disposição da Justiça, aguardando a realização da audiência de custódia.