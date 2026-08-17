Jurandir Simão da Costa, de 66 anos, morreu na madrugada de ontem; o incêndio está sendo investigado pela Polícia Civil

publicado em 20/08/2026

Jurandir Simão da Costa, de 66 anos, morreu na madrugada de ontem na Santa Casa de Votuporanga Foto: Arquivo Pessoal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMorreu na madrugada desta quarta-feira (19), por volta das 4h, na Santa Casa de Votuporanga, Jurandir Simão da Costa, de 66 anos, vítima de complicações causadas por queimaduras sofridas durante um incêndio ocorrido na manhã de 28 de março, em uma propriedade rural localizada entre os municípios de Votuporanga e Álvares Florence. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.De acordo com as informações apuradas pela reportagem do jornal A Cidade, Jurandir foi socorrido após o incêndio e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga, onde deu entrada no Pronto Socorro às 7h59 do dia 28 de março. No momento do atendimento, ele apresentava queimaduras em diversas partes do corpo.O idoso permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa, onde ficou entubado. Posteriormente, ele foi encaminhado para Catanduva, onde existe um hospital especializado no tratamento de queimaduras.Recentemente, Jurandir havia retornado para Votuporanga. Segundo familiares, ele estava relativamente bem, mas nos últimos dias precisou ser novamente internado. O quadro de saúde se agravou e ele morreu na madrugada de ontem.Jurandir deixa a mãe, Mercedes Keller Simão da Costa, e nove irmãos: Maria do Carmo, José Simão, Juraci, Jaime, Antônio, Nilson, Claudio, Cleuza e Reginaldo. Até o momento, a família ainda não divulgou informações sobre os horários do velório e do sepultamento.Velório começou ontem, às 17h30, no Velório Municipal, e o enterro ocorre hoje, às 10h, no Cemitério Jardim das Flores.