Caso ocorreu na noite desta quarta-feira (19) no bairro Boa Vista; jovem de 23 e adolescente de 17 foram levados para a delegacia

publicado em 20/08/2026

Caso ocorreu na noite desta quarta-feira (19) no bairro Boa Vista Foto: Divulgação

Da redaçãoUm casal, composto por um jovem de 23 anos e uma adolescente de 17, foram pegos pela Polícia Militar com mais de 40 quilos de drogas na noite desta quarta-feira (19) em Votuporanga. A operação ocorreu no bairro Boa Vista.De acordo com informações obtidas pela reportagem, a Força Tática da PM estava realizando um patrulhamento em ruas do bairro quando avistou um jovem tentando se esconder entre os carros parados próximos a um terreno baldio. Ele foi abordado e durante a revista foi encontrada a chave de um Volkswagen Gol.Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito se contradisse sobre sua moradia, com os policiais descobrindo que ele residia em uma casa próxima. Durante a busca no local, foram encontrados mais de 40 quilos de maconha separado em tijolos, 800g de cocaína, um revólver calibre .38 com numeração serial raspada, munição e balanças de precisão. Além do jovem, estava presente no local uma adolescente.Dentro do carro do suspeito, que seria usado para distribuir a droga, foi encontrado mais um tijolo de maconha.Ambos os infratores foram levados para a delegacia de flagrantes, junto com todo o material apreendido. O jovem foi preso e a menor apreendida, ficando ambos à disposição da justiça.