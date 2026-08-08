Telefone, energia elétrica, água, esgoto e asfalto. O que hoje faz parte da rotina das famílias já representou um marco no desenvolvimento

publicado em 08/08/2026

A vila já parcialmente iluminada – à direita o Hotel da Dona Maria – Hotel Central Alagoas/Amazonas

Da RedaçãoHoje, basta apertar um interruptor para acender a luz, abrir a torneira para ter água, fazer uma ligação ou acessar informações em segundos. Mas nem sempre foi assim.Cada um desses serviços essenciais chegou a Votuporanga graças ao trabalho e à visão de pessoas que acreditaram no futuro da cidade. A implantação da energia elétrica, da telefonia, do sistema de abastecimento de água e esgoto e, mais tarde, da televisão, representou muito mais do que avanços tecnológicos: simbolizou o progresso e a modernização de um município que crescia rapidamente. Ao longo de seus 89 anos, Votuporanga construiu uma infraestrutura capaz de acompanhar seu desenvolvimento e melhorar a vida de milhares de moradores.A telefonia chegou a Votuporanga em um período de intenso crescimento da cidade. Após mobilização da Prefeitura, da Câmara Municipal e da Associação Comercial, a instalação da rede foi viabilizada em 1947 com a doação de 400 postes pela comunidade. Em 19 de maio de 1948, foi realizada a primeira ligação telefônica entre Votuporanga e São Paulo, um marco comemorado pela população. A inauguração oficial da rede telefônica ocorreu em 17 de julho de 1949. Nas décadas seguintes, o serviço evoluiu com a implantação da telefonia automática, em 1971, da Discagem Direta Internacional (DDI), em 1978, e, já na década de 1990, com a chegada do telefone celular, consolidando a modernização das comunicações e acompanhando o desenvolvimento de Votuporanga.A chegada da energia elétrica foi decisiva para o desenvolvimento de Votuporanga. Até o fim da década de 1940, o município convivia com um fornecimento precário, o que limitava seu crescimento. Em 1951, a inauguração da Companhia Elétrica de Votuporanga garantiu energia 24 horas por dia, impulsionando o comércio e a expansão urbana. Em 1959, entrou em operação a Usina Termoelétrica Marechal Rondon, ampliando o abastecimento para toda a região. Já na década de 1960, a aquisição da companhia pelo município e, posteriormente, sua incorporação à CESP modernizaram a distribuição de energia e fortaleceram o desenvolvimento industrial. A expansão da rede elétrica e da iluminação pública consolidou Votuporanga como um dos principais polos de crescimento do noroeste paulista, acompanhando a evolução da cidade nas décadas seguintes.O abastecimento de água e a implantação da rede de esgoto representaram um dos maiores avanços na infraestrutura de Votuporanga. As primeiras discussões tiveram início em 1948 e, em 1953, a Prefeitura contratou os projetos para implantação dos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água, além da rede de esgoto sanitário. As obras começaram em 1958, com captação no Córrego Marinheirinho e construção da Estação de Tratamento de Água. Em 27 de dezembro de 1959, o sistema foi concluído e, em 17 de dezembro de 1960, entrou oficialmente em operação, atendendo as primeiras 1.300 ligações. A partir daí, a expansão das redes de água e esgoto acompanhou o crescimento urbano, levando mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento à população de Votuporanga.A chegada da televisão mudou para sempre a rotina dos votuporanguenses. Na década de 1960, acompanhar as imagens que vinham da capital era um sonho coletivo, mobilizando lideranças, empresários e toda a comunidade. Graças ao esforço conjunto, a cidade conquistou sua primeira torre de retransmissão em 1965, aproximando Votuporanga dos grandes acontecimentos do país. Os primeiros sinais ainda eram tímidos, mas a emoção de ver as imagens na tela encantava famílias inteiras, que se reuniam diante dos poucos aparelhos existentes. Em 1970, esse sonho ganhou um capítulo inesquecível: os moradores puderam acompanhar, pela televisão, o tricampeonato mundial da Seleção Brasileira. Mais do que levar entretenimento, a TV aproximou pessoas, conectou a cidade ao mundo e marcou uma geração de votuporanguenses.Em 18 de outubro de 1961, a cidade viveu um momento histórico com a inauguração do primeiro trecho asfaltado, na esquina das ruas Amazonas e Tocantins. A cerimônia reuniu autoridades e moradores que testemunharam o início de uma nova fase de desenvolvimento. A partir daquele dia, a paisagem começou a mudar: a poeira vermelha deu lugar ao asfalto, trazendo mais conforto, mobilidade e progresso. Para muitos moradores, foi o fim dos sapatos cobertos de terra e o começo de uma cidade cada vez mais moderna. Uma conquista simples aos olhos de hoje, mas que marcou para sempre a memória de quem viu Votuporanga crescer.