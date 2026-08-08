Nova diretoria da ACV projeta um comércio mais forte, inovador e preparado para impulsionar o desenvolvimento de Votuporanga rumo ao centenário

publicado em 08/08/2026

ACV mais uma vez fez história ao eleger a primeira presidente, Natália De Haro (2024/2025); Foto: ACV

Da RedaçãoConstruído sobre a visão empreendedora dos pioneiros que transformaram Votuporanga em um dos principais polos comerciais da região, o comércio local segue preparado para escrever novos capítulos de desenvolvimento.Em um momento de crescimento econômico expressivo, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) inicia uma nova gestão sob a presidência do empresário Guilherme Sant’Ana. Ele tomou posse em julho deste ano e assume o mandato do biênio 2026/2027.Ao assumir uma entidade que completa 80 anos de história, Sant’Ana afirma que a expectativa é de que o setor continue sendo um dos principais motores do crescimento do município. A tradição construída ao longo de décadas se une à inovação para manter Votuporanga como uma cidade de oportunidades, onde o empreendedorismo permanece como uma das bases do desenvolvimento econômico e social.Para o presidente, o desempenho do município, que alcançou um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 4,5 bilhões e registrou crescimento de 18% entre 2021 e 2023, segundo o IBGE, demonstra a força do empreendedorismo local e cria um ambiente favorável para novos investimentos.“E são números como esses que mostram: Votuporanga não acompanha o crescimento do Estado. Em muitos momentos, ela puxa esse crescimento. Isso não é sorte. É consequência de gestão, de empreendedorismo e de gente que decidiu investir aqui”, frisou.Guiada pelos valores de respeito, excelência, criatividade, integridade, responsabilidade e defesa do empresariado, o novo presidente reforça que pretende atuar de forma participativa, ouvindo as demandas de cada região da cidade e construindo soluções em conjunto.Em seu discurso de posse, ele destacou que a proposta da nova gestão é aproximar ainda mais a entidade dos comerciantes, oferecendo suporte ágil, fortalecendo campanhas e ampliando parcerias estratégicas.