Antiga sede da Covasa Ford, na esquina das ruas Amazonas e Itacolomi

publicado em 08/08/2026

Registro histórico mostra o então prefeito Dalvo Guedes durante pronunciamento na Covasa, cercado por integrantes das famílias Marão e Toloni, e convidados Foto: Arquivo Municipal

Da RedaçãoUm amplo salão comercial que atravessou gerações e permanece vivo na memória dos votuporanguenses: a antiga sede da Covasa (Comercial Votuporanga de Automóveis), concessionária Ford, que ficava na esquina das ruas Amazonas e Itacolomi.A história começou em 1960, quando a empresa Irmãos Marão adquiriu da família Sestini, de São José do Rio Preto, a revenda Ford e o imóvel existente na rua Itacolomi. A partir dali teve início a ampliação do prédio em direção à rua Amazonas, dando origem a uma construção que se tornaria uma das maiores revendas Ford do Estado de São Paulo.O empreendimento foi inaugurado em 1962 e reuniu cerca de duas mil pessoas em uma grande festa. A obra foi uma das primeiras assinadas pelo então engenheiro civil Jesus Silva Melo e executada pela empresa Irmãos Marão, formada pelos irmãos José Abdo Marão, Nasser Marão e Marão Abdo Alfagali.Segundo Egmar Marão, além de representar um importante investimento para a empresa, o prédio simbolizava a confiança da família no potencial de Votuporanga e de toda a região.Egmar recorda que se durante o dia a Covasa era referência na venda de automóveis, caminhões e tratores, fora do horário comercial o prédio ganhava outra função: se transformava em um espaço de convivência para a comunidade.“Para nós era uma satisfação colaborar. O prédio serviu não apenas à empresa, mas também à vida social de Votuporanga. O amplo salão recebeu bailes, casamentos, festas beneficentes e inúmeros eventos promovidos por entidades da cidade. Durante o carnaval de rua, os carros alegóricos das escolas de samba e dos blocos carnavalescos eram confeccionados ou guardados no local, já que os desfiles tinham início em frente ao prédio da Covasa”, relembrou.Mais de seis décadas depois de sua inauguração, o prédio continua pertencendo à família Marão e permanece preservado, abrigando atualmente diversas empresas.Construído originalmente pelo pioneiro Luiz Guerche, reconhecido pela qualidade de suas obras, o prédio segue como um dos exemplos da arquitetura comercial que acompanhou a transformação econômica de Votuporanga.