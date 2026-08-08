Comércio acompanhou de perto cada etapa da expansão de Votuporanga, transformando a cidade em um polo regional de compras

publicado em 08/08/2026

Esquina das ruas Goiás e Amazonas, com a Casa Paranhos (atual Supermercado Amigão) e, ao fundo, a Padaria e Confeitaria São Jorge

Da RedaçãoAo longo de seus 89 anos de história, Votuporanga viu o comércio crescer junto com a própria cidade quando as ruas ainda eram de terra e a população dava os primeiros passos rumo ao desenvolvimento. A então modesta rua Amazonas reunia armazéns, casas comerciais e estabelecimentos que atendiam às necessidades de uma comunidade em formação. Era ali que comerciantes e moradores se encontravam, onde as relações de confiança eram construídas no aperto de mão, no caderno de fiado e na certeza de que cada porta aberta representava um novo capítulo da história local.À medida que a cidade crescia, os comerciantes compreenderam que o desenvolvimento seria ainda maior se houvesse união. Com esse espírito de cooperação, nasceu, em 18 de outubro de 1946, a Associação Comercial, Industrial e Rural de Votuporanga, entidade criada para representar os interesses dos empresários e fortalecer o ambiente de negócios.A primeira sede funcionou provisoriamente em um imóvel cedido por Joaquim Ferreira da Costa, na rua Tocantins, nº 46. Além dos comerciantes, a entidade também reunia produtores rurais e industriais, refletindo a vocação econômica diversificada do município. Em 1983, passou a se chamar oficialmente Associação Comercial de Votuporanga (ACV).Décadas depois, aquela rua que testemunhou o nascimento do comércio votuporanguense transformou-se na Nova Rua Amazonas, consolidando-se como uma das maiores referências regionais em compras, empreendedorismo e desenvolvimento econômico.Em um momento histórico, a ACV elegeu Natália De Haro, sua primeira mulher para a presidência, reafirmando sua capacidade de evoluir sem perder suas raízes. Agora, sob a liderança do recém-empossado presidente Guilherme Sant’Ana, a entidade se prepara para escrever mais um capítulo dessa história. Com a chegada do Votuporanga Shopping, prevista para 2027, o município vive a expectativa de um novo ciclo de expansão econômica, mostrando que o espírito empreendedor que nasceu nas primeiras lojas da rua Amazonas continua vivo, impulsionando Votuporanga rumo ao futuro sem esquecer o legado de quem ajudou a construir seu comércio desde os primeiros dias.