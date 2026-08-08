Dos primeiros professores às universidades, passando pelas escolas, institutos e ensino profissionalizante, Votuporanga construiu uma trajetória em que a educação sempre foi a base do desenvolvimento humano, econômico e social

publicado em 08/08/2026

Cerimônia de assinatura de convênio do Polo Avançado Senac Votuporanga com o prefeito da época, João Antônio Nucci

Da RedaçãoPoucas cidades podem dizer que nasceram com um compromisso tão claro com a educação quanto Votuporanga. Ainda nos primeiros anos de sua formação, quando as ruas eram de terra e os recursos escassos, a comunidade compreendeu que investir no conhecimento era a melhor forma de construir o futuro.Das primeiras escolas erguidas com o apoio da população ao fortalecimento do ensino público, da chegada do Ginásio Estadual à criação da Unifev, do Instituto Federal, Colégio Comercial e das instituições do Sistema S, cada conquista ampliou oportunidades e formou milhares de cidadãos. Nas últimas décadas, Votuporanga consolidou-se como referência regional em educação, resultado de investimentos contínuos na ampliação da rede de ensino, na municipalização de escolas, na modernização da infraestrutura e na valorização da formação profissional e superior. Esse conjunto de ações projetou o município como a Capital da Educação, transformando o conhecimento em um dos principais motores do desenvolvimento local. Nesta reportagem especial, conheça como a educação acompanhou o crescimento da cidade e se consolidou como um dos pilares dos 89 anos de história de Votuporanga.O primeiro Grupo EscolarInstituído por decreto em 1º de março de 1944, o 1º Grupo Escolar de Votuporanga reuniu as antigas Escolas Mistas. Sua construção e ampliação, iniciada em 1949, contou com o apoio da comunidade, que colaborou com materiais e mão de obra. No mesmo ano, ocorreu a primeira formatura da cidade. O rápido crescimento da população escolar levou à criação do 2º Grupo Escolar, em 1950. Em 1957, o 1º Grupo recebeu o nome de Professora Uzenir Coelho Zeitune e, em 1963, ganhou um novo prédio. No ano seguinte, foi criado o 3º Grupo Escolar, ampliando o acesso à educação em Votuporanga.A criação do Ginásio Estadual de Votuporanga, em 1948, ampliou o acesso ao ensino secundário. A escola iniciou suas atividades nas dependências do 1º Grupo Escolar e em 1949, foi adquirido o terreno para a construção da sede própria, localizado na rua Pernambuco, hoje Memorial UNIFEV. A obra contou com doações da população, simbolizando o compromisso coletivo com o futuro da educação votuporanguense.Hoje, a Unifev é referência em ensino superior e contribui para a formação de profissionais e para o desenvolvimento regional. Esse reconhecimento é resultado de décadas de trabalho, investimentos e da união de lideranças e da comunidade, que transformaram em realidade o sonho de oferecer formação universitária em Votuporanga, permitindo que milhares de jovens estudassem sem precisar deixar a cidade.A criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Votuporanga (Facle), em 1966, marcou o início do ensino superior no município. Em 1970, foi transformada na Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), ampliando sua estrutura e oferta de cursos. Nas décadas seguintes, novos investimentos fortaleceram a qualificação docente, passando às Faculdades Integradas de Votuporanga (FIV), ao Centro Universitário e, em 2002, passou a adotar a marca Unifev. Em 2012, Votuporanga alcançou um de seus maiores marcos na área da educação com a implantação do tão sonhado curso de Medicina, conquista que projetou ainda mais o município e consolidou sua vocação como polo regional de ensino superior.Ao longo de sua história, Votuporanga consolidou-se também como referência na qualificação profissional. Grande parte dessa trajetória passa pelas instituições que integram o Sistema S, reconhecidas por oferecer educação de excelência, capacitação técnica, inovação e apoio ao desenvolvimento econômico.Votuporanga conta com o Senac, Sesi/Senai, Sebrae e SEST/SENAT que desempenham papel fundamental na formação de trabalhadores, empreendedores e estudantes, contribuindo para fortalecer a indústria, o comércio, os serviços e a educação, além de ampliar oportunidades para milhares de votuporanguenses.