Antes mesmo das primeiras ruas e construções, a fé já fazia parte da história de Votuporanga que soube reunir pessoas em torno de paixões, crenças e sonhos

publicado em 08/08/2026

Os atletas Adebaur e Eliete: exemplos de dedicação ao esporte

Da RedaçãoAntes mesmo das primeiras ruas e construções, a fé já fazia parte da história de Votuporanga. Em 8 de agosto de 1937, às 15 horas, a fundação oficial da cidade foi marcada pela celebração da primeira missa, presidida pelo padre Isidoro Cordeiro Paranhos, aos pés do cruzeiro de fundação.Nos primeiros anos, foi erguida a primeira igreja, uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, construída onde hoje está a fonte luminosa. Com o crescimento de Votuporanga, vieram a imponente Igreja Matriz e o surgimento de diversas comunidades religiosas, evangélicas, centros espíritas e demais denominações.Assim como a fé reuniu famílias e fortaleceu comunidades, o esporte também se tornou um dos pilares da vida votuporanguense.Entre os grandes patrimônios da cidade estão seus atletas, centenas de esportistas, treinadores, professores e voluntários que, ao longo das décadas, escreveram e continuam escrevendo a história esportiva de Votuporanga em competições regionais, nacionais e internacionais.A imigração japonesa, além de impulsionar o desenvolvimento rural e comercial, foi responsável por consolidar o judô em Votuporanga.No futebol, o Clube Atlético Votuporanguense mantém viva a paixão da torcida alvinegra, com o apoio da Torcida Uniformizada Raça Alvinegra (TURA).Votuporanga conta ainda com uma ampla infraestrutura, como a Arena Plínio Marin, o ginásio “Jane Maria de Lacerda Soares”, o campo da Ferroviária, o Parque Aquático Savério Maranho, o Complexo “Victor Hugo Garcia Jorge”, além de dezenas de praças esportivas, academias ao ar livre e parquinhos espalhados pelos bairros.Em Votuporanga, o esporte nunca foi apenas competição, mas sim educação, inclusão, qualidade de vida e orgulho.Uma história construída por milhares de mãos, celebrada por milhares de vozes e impulsionada por uma cidade que sempre soube ser, ao mesmo tempo, palco e torcida.São exemplos dessa trajetória o sensei Adebaur Borges e seu filho Nick Borges, referências no judô; Eliete Guilherme e Karina Franzin, no atletismo; André Luis Corrêa, no karatê; Matheus Milani, no futebol; e o judoca, professor e incentivador do esporte Leonardo Eduardo. A história também reverencia Francisco Santana, o eterno Fifi, símbolo da Votuporanguense e homenageado na inauguração da Arena Plínio Marin. E a lista de talentos não para por aí: são centenas de esportistas, treinadores, professores e voluntários que, ao longo das décadas, escreveram e continuam escrevendo a história esportiva de Votuporanga. O reconhecimento se estende a todos aqueles que contribuíram para o crescimento do esporte no município.