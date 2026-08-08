O estabelecimento, conhecido carinhosamente como “Venda Redonda”, foi fundado em 1959 pelo pioneiro Luiz Cagliari

publicado em 08/08/2026

O estabelecimento, conhecido carinhosamente como “Venda Redonda”, foi fundado em 1959 pelo pioneiro Luiz Cagliari Foto: Divulgação

Há lugares que ultrapassam a função de um simples estabelecimento comercial. Tornam-se pontos de referência, guardam histórias, despertam lembranças e passam a fazer parte da identidade de uma cidade. Em Votuporanga, a Mercearia Guarujá é um desses lugares.Conhecida carinhosamente por muitos moradores como Venda Redonda, a tradicional mercearia está localizada no cruzamento das avenidas Prestes Maia e da Saudade. O apelido nasceu justamente de sua localização e, ao longo do tempo, tornou-se tão conhecido quanto o próprio nome do estabelecimento.Para muitos votuporanguenses, falar da Mercearia Guarujá é voltar no tempo. É recordar uma época em que as compras eram feitas com mais calma, os comerciantes conheciam os clientes pelo nome e uma simples ida à venda também era oportunidade para conversar, encontrar conhecidos e colocar os assuntos em dia.O estabelecimento foi fundado em 1959 pelo pioneiro Luiz Cagliari, quando Votuporanga ainda era uma cidade pequena, com ruas tranquilas e relações de vizinhança muito próximas. Naquele período, as mercearias tinham um papel fundamental no cotidiano das famílias, oferecendo produtos essenciais e funcionando também como importantes pontos de convivência da comunidade.Em 1966, a Mercearia Guarujá mudou-se para o endereço onde permanece até hoje. Desde então, tornou-se testemunha privilegiada do crescimento de Votuporanga, acompanhando o surgimento de novos bairros, a expansão das avenidas, o aumento da população e as inúmeras transformações vividas pelo comércio local.Décadas se passaram, a cidade se modernizou e os hábitos de consumo mudaram. Surgiram grandes redes, supermercados, centros comerciais e, mais recentemente, as compras pela internet. Mesmo diante de tantas mudanças, a Mercearia Guarujá conseguiu preservar aquilo que sempre foi sua maior característica: o relacionamento próximo com as pessoas.Atualmente, quem está à frente do negócio é Luiz Antônio Cagliari, filho do fundador, que dá continuidade a uma trajetória construída com muito trabalho, dedicação e respeito pelos clientes.A relação entre a mercearia e a comunidade é marcada pela confiança. Muitos dos clientes que frequentavam o estabelecimento ainda crianças continuam voltando ao local, agora acompanhados dos filhos e dos netos. São gerações de uma mesma família compartilhando lembranças e mantendo vivo o vínculo com um comércio que também faz parte de suas próprias histórias.Para Luiz Antônio Cagliari, atravessar tantas décadas em um mercado cada vez mais competitivo exige dedicação, capacidade de adaptação e, principalmente, a preservação dos valores que deram origem ao negócio.“O atendimento próximo, o relacionamento com os clientes, o conhecimento de suas preferências e o cuidado em oferecer uma experiência personalizada continuam sendo os principais diferenciais. Ao mesmo tempo, a Mercearia Guarujá acredita que tradição também significa evoluir, investindo em melhorias, acompanhando as mudanças do mercado e buscando oferecer um serviço cada vez mais eficiente”, afirmou.Mais do que vender produtos, o estabelecimento construiu relações. Ali, o cliente não é apenas mais um número. É alguém conhecido, recebido com atenção e tratado com a proximidade característica dos antigos comércios de bairro.É justamente essa combinação entre tradição e evolução que mantém a Mercearia Guarujá presente na rotina dos votuporanguenses. Embora acompanhe as transformações do mercado, o estabelecimento conserva uma forma de atendimento que desperta saudade em quem viveu outros tempos e admiração em quem valoriza um comércio mais humano.Ao celebrar os 89 anos de Votuporanga, a história da Mercearia Guarujá também se mistura à trajetória do município. Enquanto a cidade cresceu, se desenvolveu e se transformou em uma das principais referências do interior paulista, a tradicional Venda Redonda permaneceu firme, acompanhando cada nova geração.O sentimento da família Cagliari é de gratidão por fazer parte dessa história e por ter construído, ao longo de mais de seis décadas, relações baseadas no respeito, na amizade e na confiança.Para o futuro, a expectativa é continuar crescendo junto com Votuporanga, sem perder aquilo que sempre fez a diferença: o atendimento humano, a valorização das pessoas e o compromisso de manter viva a essência do comércio tradicional.A Mercearia Guarujá não é apenas um comércio antigo. É um pedaço da memória de Votuporanga, um ponto de encontro entre o passado e o presente e um lugar onde muitas histórias ainda continuam sendo escritas.E você, tem alguma lembrança da tradicional Venda Redonda? Conte nos comentários e compartilhe essa história com quem também fez parte dela.