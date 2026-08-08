Durante todo o período comemorativo, moradores e visitantes podem acompanhar uma grande programação

publicado em 08/08/2026

Durante todo o período comemorativo, moradores e visitantes podem acompanhar uma grande programação Foto: Valmir Antônio Tiossi

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma programação diversificada marca as comemorações pelos 89 anos de emancipação de Votuporanga. Desde o dia 1º, a cidade tem uma série de atividades voltadas à população, incluindo solenidades, inaugurações, eventos cívicos, atrações culturais e apresentações musicais gratuitas. O encerramento do Festival Literário de Votuporanga (Fliv), no dia 16, será um dos principais momentos da agenda, com show gratuito de Frejat e o lançamento oficial das celebrações pelos 90 anos do município, que terão continuidade nas semanas seguintes.Responsável por encerrar o festival, Frejat levará ao palco do Parque da Cultura um repertório formado por sucessos que marcaram diferentes gerações, entre eles Amor Pra Recomeçar, Por Você, Segredos e Puro Êxtase. A apresentação gratuita deve reunir um grande público e, durante o evento, também será revelada a logomarca oficial dos 90 anos de Votuporanga, oficializando o início das comemorações do nonagésimo aniversário da cidade.Durante todo o período comemorativo, moradores e visitantes podem acompanhar inaugurações de obras e equipamentos públicos, conhecer espaços revitalizados, participar de celebrações religiosas, atividades culturais e eventos cívicos, além de prestigiar atrações gratuitas destinadas a diferentes faixas etárias. A programação busca valorizar a história do município e destacar as ações desenvolvidas pela Administração Municipal em prol do crescimento da cidade.Abrindo o calendário de atividades, o dia 1º de agosto contou com a realização do 53º Bon Odori de Votuporanga. Já no dia 2, ocorreu a 1ª Gincana com Fusca, evento gratuito e solidário voltado aos admiradores de veículos antigos.Hoje, quando Votuporanga completar 89 anos de emancipação, as atividades terão início às 8h com o Ato Cívico, na Praça Cívica. Às 9h será realizada a Sessão Solene, na Câmara Municipal. Ainda na mesma data, estão previstas a entrega da remodelação do Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”, a abertura oficial do Festival Literário de Votuporanga (Fliv), no Centro de Informações Culturais e Turísticas (CIT), e, às 20h30, o show gratuito da banda Falamansa, no Parque da Cultura “Prof.ª Adoração Esteves Garcia Hernandez”.Entre os dias 9 e 16 de agosto, a programação do Fliv reunirá atrações ligadas à literatura, música, teatro, atividades infantis e outras manifestações artísticas. Também fazem parte da agenda o espetáculo da Turma da Mônica, apresentações dos grupos Kombinados e Trupé Trupé, o lançamento do Plano Municipal da Primeira Infância e uma missa em comemoração ao aniversário de Votuporanga.Depois do encerramento do festival, as ações comemorativas continuarão integrando as celebrações pelos 90 anos do município. Estão previstas a visita às obras de desassoreamento da Represa “Prefeito Luiz Garcia De Haro”, a inauguração do Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Hermelinda Marcaci Olivo”, visitas às unidades atendidas pelo programa Renova: Aqui Tem Cuidado, a visita dos secretários municipais às obras do Novo Paço Municipal e o anúncio de novos projetos e obras para a cidade.Ao convidar os moradores a participarem das atividades, o prefeito Jorge Seba ressaltou que a celebração dos 89 anos representa tanto o reconhecimento das conquistas do município quanto o início de uma nova etapa. “Celebrar os 89 anos de Votuporanga é celebrar a nossa gente e tudo o que construímos juntos. Preparamos uma programação que reúne tradição, cultura, entregas para a população e momentos de confraternização. Convido todos os votuporanguenses e visitantes a participarem dessa grande festa. Teremos um momento muito especial no encerramento do Fliv, quando iniciaremos oficialmente as comemorações pelos 90 anos de Votuporanga, um marco histórico que será celebrado ao longo do próximo ano”, declarou.