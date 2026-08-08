Com a facilidade para o transporte de mercadorias, Votuporanga tornou-se um importante centro de comercialização de produtos agrícolas e de animais destinados ao abate

publicado em 08/08/2026

Mais de 80 anos após a chegada do primeiro trem, a ferrovia continua com atividades,

Da RedaçãoA chegada da ferrovia marcou um dos capítulos mais importantes da história de Votuporanga e transformou definitivamente o destino do então jovem município.A antiga estação ferroviária, localizada na Zona Sul, tornou-se um ponto turístico e patrimônio histórico, preservando a memória de um tempo em que os trilhos conduziram não apenas locomotivas, mas também o crescimento, as oportunidades e o futuro de Votuporanga.Em 5 de fevereiro de 1945, o trem alcançou a cidade, que permaneceu por cerca de cinco anos como “fim da linha”, condição estratégica que impulsionou um período de intenso crescimento econômico e populacional.Com a chegada da ferrovia, Votuporanga tornou-se um importante centro de comercialização de produtos agrícolas e de animais destinados ao abate. Durante muitos anos, os trens também desempenharam papel fundamental no transporte de passageiros e no escoamento da produção agrícola, especialmente de algodão, café e milho, impulsionando o desenvolvimento econômico da cidade e de toda a região.Grandes empresas, como Matarazzo, Anderson Clayton, Dias Martins, J. Veríssimo e Sanbra, instalaram-se no município, fortalecendo a economia local e gerando empregos. O desenvolvimento também atraiu famílias de diversas regiões do país, em busca de novas oportunidades, tornando necessária até mesmo a construção da Vila Ferroviária para abrigar os trabalhadores da estrada de ferro.A relevância da ferrovia era tamanha que, ainda em 1944, o jornal O Estado de S. Paulo já destacava que os trilhos levariam Votuporanga a um novo patamar de desenvolvimento. Em 13 de junho de 1951, a cidade celebrou mais um marco histórico com a inauguração oficial da estação ferroviária.O conjunto arquitetônico da antiga estação ferroviária preserva construções erguidas entre 1945 e 1948, mantendo o estilo em tijolos aparentes característico da Estrada de Ferro Araraquarense. Atualmente, o local é um dos principais pontos turísticos de Votuporanga, muito procurado para ensaios fotográficos, e reúne a antiga colônia ferroviária, a caixa d’água com a inscrição “E.F.A. 1945” e os galpões do extinto Instituto Brasileiro do Café (IBC), que armazenavam a produção cafeeira da região.Passadas mais de oito décadas, a ferrovia continua viva na memória dos votuporanguenses como um dos maiores símbolos do progresso da cidade.