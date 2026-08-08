Unificação dos cursos em um único complexo fortalecerá a Cidade Universitária como um ambiente integrado de ensino, inovação e desenvolvimento acadêmico

publicado em 08/08/2026

Investimentos na Cidade Universitária ampliam a capacidade da Unifev e reforçam o papel da educação no futuro de Votuporanga Foto: Unifev

Da RedaçãoVotuporanga projeta o futuro investindo em uma das áreas que mais transformam uma sociedade: a educação. Mais do que ampliar sua estrutura física, a expansão da Cidade Universitária da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) representa um novo ciclo para o ensino superior no município, fortalecendo a formação de profissionais, a produção do conhecimento e a capacidade da cidade de atrair estudantes de toda a região.Para marcar seus 60 anos de história em 2026, a instituição anunciou um amplo projeto de expansão da Cidade Universitária, com mais de 20 mil metros quadrados de novas construções distribuídas em oito blocos. Quando concluído, o complexo reunirá todos os cursos atualmente oferecidos no Campus Centro (rua Pernambuco nº 4196), consolidando a Cidade Universitária como o principal polo acadêmico da instituição.O projeto vai muito além da infraestrutura. Ele representa uma nova configuração do ensino superior em Votuporanga, preparando a instituição para as próximas décadas e ampliando sua capacidade de inovação, pesquisa, extensão e atendimento aos estudantes.Isso trará consequências para a cidade: fortalecimento da economia do conhecimento; atração de estudantes de dezenas de municípios; valorização da região da Cidade Universitária; novos investimentos privados ao redor do campus; geração de empregos durante e após a obra; formação de mão de obra qualificada para o futuro.Se no passado Votuporanga cresceu abrindo escolas, o futuro será construído ampliando oportunidades. A expansão da Unifev simboliza uma cidade que acredita que investir em educação é a forma mais sólida de preparar as próximas gerações.A Unifev conta atualmente com cerca de 3 mil alunos matriculados em seus 23 cursos de graduação nas modalidades presencial e Ensino a Distância (EaD), e 15 de pós-graduação EaD, além de centenas de atividades de extensão presenciais e on-line, e diversos outros serviços prestados, gratuitamente, à comunidade.Ao investir na expansão da Unifev, Votuporanga reafirma sua vocação como referência regional em educação. Mais do que formar profissionais, prepara cidadãos, impulsiona o desenvolvimento e fortalece um legado que continuará transformando a cidade pelas próximas gerações. Afinal, o futuro também se constrói dentro das salas de aula.