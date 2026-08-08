Conheça como surgiram o Fórum, os cartórios, as forças policiais e outras instituições que ajudaram a transformar Votuporanga em uma das cidades mais seguras do Brasil

publicado em 08/08/2026

Prédio da Delegacia e Cadeia Pública inaugurado em 1954 Foto: Arquivo Municipal

Da RedaçãoA Votuporanga de hoje, com mais de 100 mil habitantes, reconhecida pela segurança, qualidade de vida e organização urbana, é resultado de uma história construída ao longo de quase nove décadas por pessoas e instituições que ajudaram a transformar o município em referência regional.Nesta reportagem especial, o leitor vai descobrir como nasceram e se consolidaram os órgãos responsáveis pela segurança e pela Justiça, entre eles o Fórum, as delegacias, os cartórios, as forças policiais e outras instituições que passaram a integrar o cotidiano da cidade. A matéria também resgata momentos marcantes dessa trajetória e mostra como cada etapa contribuiu para fortalecer a proteção da população.O especial revela ainda por que Votuporanga figura hoje entre as cidades mais seguras do Brasil. Em 2026, o município conquistou a 10ª posição nacional entre as cidades com mais de 100 mil habitantes no ranking do Atlas da Violência, liderando a classificação no Noroeste Paulista e consolidando-se como a cidade mais segura da região de São José do Rio Preto.Uma leitura que conecta passado e presente para mostrar como planejamento, investimentos e compromisso com a população ajudaram a construir uma cidade cada vez mais segura e preparada para o futuro.Com a instalação da Comarca em 13 de junho de 1945, o judiciário foi instalado no centro da cidade, no prédio onde por muitos anos abrigou o jornal A Vanguarda/Diário de Votuporanga, na época denominada de travessa São Pedro. O primeiro Juiz de Direito da Comarca foi o Dr. Nelson Ferreira Leite e o primeiro Promotor de Justiça o Dr. Durval Cintra Carneiro.Em 1945, foi criada e instalada a primeira Delegacia de Polícia de Votuporanga – 3ª classe, passando a funcionar em um prédio rústico na rua Santa Catarina (hoje o INSS).No ano de 1951, entrou em atividade a 29ª Ciretran de Votuporanga e, em 1954, foi construído pelo Estado o prédio existente na esquina da rua Tibagi com a São Paulo, para abrigar a Delegacia, a Cadeia Pública e durante onde muitos anos funcionou o plantão da Policia Civil.Em 1963, foi criada e instalada a Delegacia Regional de Votuporanga, responsável por 31 municípios. Em 1969, após uma reformulação político-administrativa, o município tornou-se sede da Delegacia Seccional de Polícia, elevada à categoria de 1ª classe. Em 1987, uma nova reorganização ampliou sua área de atuação, incorporando mais 13 municípios da região. Em 21 de setembro de 1990, foi inaugurada a sede própria da Delegacia Seccional, na avenida da Saudade, nº 2.916.Em 13 de março de 1991, foi criada em Votuporanga a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) foi criada em 19 de novembro de 1991. No ano de 1993, foi criada a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), instalada em 1º de novembro de 2001. Votuporanga dispõe hoje de três distritos policiais.Com a criação da Comarca, em 13 de junho de 1945, Votuporanga ampliou sua estrutura cartorária. Além do Cartório de Registro Civil, instalado em 1940, foram criados o Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, o Primeiro e o Segundo Ofícios de Notas e Anexos. Atualmente, o município conta com uma rede de cartórios que atende às diversas demandas da população.Foi criado em 6 de agosto de 1945, e a lei foi publicada em 19 de setembro do mesmo ano, ocupando Votuporanga a 147ª Zona Eleitoral. O primeiro chefe foi Plínio Marin, substituído por Orival Heictor Davoglio, posteriormente por Débora Cássia Nunes Murata e Anderson Cioccari de Oliveira Machado. Em 2010, exerce o cargo de chefe do Cartório Eleitoral Ivan Oliveira de Souza, ocupado hoje por Robson Oliveira.Quem passa pela esquina das ruas Piauí e São Paulo talvez nem imagine que, por décadas, aquele endereço foi um dos mais importantes da história do Judiciário de Votuporanga.Palco de importantes capítulos da vida pública do município, o Palácio da Justiça também abrigou a Câmara Municipal e Cartório Eleitoral.O novo Fórum só foi possível graças à doação de uma área feita pelo empresário Nasser Marão ao Tribunal de Justiça, em 10 de abril de 1978. A nova sede, que teve como patrono o Dr. Wilson de Souza Fóz, consolidou a expansão da estrutura do Poder Judiciário e marcou uma nova fase para a Justiça em Votuporanga.No mês de outubro de 1994, foi criada a Base Operacional da Polícia Militar Ambiental de Votuporanga, com sede na rua Amélio João Grossn nº 1998 – Jardim das Palmeiras 1, vindo depois a ser inaugurada a nova sede em 29 de abril de 2005. No ano de 2014, no dia 26 de maio, Votuporanga passa a ser a sede do 2º Pelotão da Polícia Militar Ambiental.A unidade do Tiro de Guerra de Votuporanga 02-088 foi criada pela Portaria do Ministério da Defesa nº 1201, de 11 de agosto de 1975, inician-do suas atividades em 1978 com 70 atiradores e teve como seu primeiro instrutor o 2º sargento Renato Filus. Em 6 de julho de 2018, é inaugurada a nova sede denominada “Cabo Samuel Pereira Batista” sob o comando do Sargento Heroíto Gomes da Silva, contando com a presença do Chefe do Estado Maior da 2ª Região Militar, Coronel Marcelo Martins e do diretor João Eduardo Dado Leite de Carvalho, prefeito da época. Em 23 de novembro do ano de 2019, é lançada a pedra fundamental da Vila Militar, composta pela 18ª Delegacia de Serviço Militar, 5ª Circunscrição do Serviço Militar e 189ª Junta do Serviço Militar de Votuporanga.No mês de agosto de 1966, é instalada em Votuporanga a lª Companhia do l7º Batalhão Policial, sob o comando do Capitão Luis Giacometti Filho. No ano de 1967 passa à denominação de 4º Companhia. Em 1970, já como Policia Militar, instala-se 3ª Companhia do 16º Batalhão de Policia Militar do interior do Estado de São Paulo.No dia 2 de julho de 1985, foi assinado o Convênio entre o Estado e a Prefeitura Municipal, sendo efetivamente instalado em 7 de agosto de 1985, o Posto de Bombeiros de Votuporanga que substituiria assim o Serviço Especial de Salvamento e Combate a Incêndios, na época composto por funcionários da Prefeitura.Em 1952, a Prefeitura criou, na Cadeia Pública, a Escola Flamínio Fávero, destinada à alfabetização dos detentos. Entre os professores estavam Aguinaldo de Oliveira e Celso Benedito Veiga. Os reeducandos também prestavam serviços ao município, atuando na manutenção de jardins, no gabinete do prefeito e na construção da Santa Casa.