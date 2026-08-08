Ao longo das legislaturas, várias vereadoras eleitas e suplentes empossadas exerceram mandato no Legislativo votuporanguense, contribuindo para as decisões políticas do município.

publicado em 08/08/2026

Ao longo das legislaturas, várias vereadoras eleitas e suplentes empossadas exerceram mandato no Legislativo

Da RedaçãoDurante muitos anos, a política foi um espaço predominantemente masculino. Em Votuporanga, essa realidade começou a mudar na década de 1980.Em 89 anos de história, várias vereadoras eleitas e suplentes empossadas já exerceram mandato no Legislativo votuporanguense.Em 1983, a participação feminina na política de Votuporanga ganhou um capítulo especial com Luzia Câmara Romani. Ela entrou para a história como a primeira mulher eleita vereadora do município. Sua conquista abriu as portas para outras lideranças femininas que, ao longo das décadas, passaram a representar a população na Câmara Municipal.Após 40 anos, a filha de Luzia, Débora Câmara Romani foi eleita vereadora em 2024, dando continuidade ao legado iniciado no passado. “Me sinto honrada”, resumiu Luzia.Debora relembra a campanha eleitoral de 2024. “Ouvi inúmeras vezes a pergunta: ‘você é filha da Luzia?’. O carinho e o reconhecimento conquistados pela minha mãe ao longo dos anos se transformaram em apoio e incentivo”, disse.Depois de Luzia, vieram Maria Tereza Boenen, Maria Aparecida Lopes Isiara, Sandra Maria Berardo Toscano, Encarnação Manzano, Edinalva Barnabé Alves de Azevedo, Jesebel Silva, Sueli Friosi e as atuais Débora Romani e Natielle Gama. Também contribuíram com o Parlamento municipal as suplentes Izaura Deolinda Camargo D’Antônio, Mônica Marin Zeitune, Márcia Cristina Passos e Ana Paula Navarrete Munhoz.Cada uma, em seu tempo, ajudou a ampliar a presença feminina nas decisões políticas do município, levando novos olhares, experiências e pautas para o debate público. Mais do que ocupar cadeiras na Câmara, essas mulheres romperam barreiras e inspiraram novas gerações a acreditar que a política também é um espaço de protagonismo feminino.