Do primeiro prefeito eleito aos gestores mais recentes, o jornal A Cidade resgata a trajetória dos homens que receberam a confiança da população

publicado em 08/08/2026

Da esquerda para direita: Mário Pozzobon, Pedro Stefanelli e Júnior Marão

Da RedaçãoFolhear estas páginas é como revisitar a própria história de Votuporanga. A cada mandato, um novo capítulo foi escrito; a cada eleição, a confiança de um povo depositada em homens que assumiram a missão de conduzir os destinos da cidade. Ao lado de seus vice-prefeitos, enfrentaram desafios, celebraram conquistas e acompanharam o crescimento de uma comunidade que, ao longo das décadas, viu ruas surgirem, bairros se expandirem e sonhos se transformarem em realidade. Cada gestão carregou as marcas de seu tempo e contribuiu para moldar a identidade de um município construído com trabalho, dedicação e espírito público.Mais do que uma sequência de mandatos, a história dos prefeitos representa a própria evolução de Votuporanga. Ao longo de quase nove décadas, diferentes visões administrativas ajudaram a construir a cidade que hoje se reflete nas ruas, nos bairros, nas escolas, nos serviços públicos e na qualidade de vida da população. É uma trajetória marcada pelo compromisso com o desenvolvimento e por uma cidade que nunca deixou de olhar para o futuro.A eleição municipal de 1972 permanece viva na memória dos votuporanguenses como a mais acirrada e emblemática da história política do município. Conhecida como a disputa entre o “Fubá” e o “Maracujá”, a campanha mobilizou a população e transformou símbolos simples em verdadeiras bandeiras eleitorais. De um lado, o professor Luiz Garcia De Haro, candidato pelo Maracujá, com apoio do então prefeito Hernani de Matos Nabuco; do outro, Onofre de Paula, identificado pelo Fubá, ao lado de Durvalino Comar. Os apelidos nasceram das características de cada campanha e rapidamente conquistaram o imaginário popular. Décadas depois, essa eleição continua sendo lembrada como um dos momentos mais marcantes da democracia local. Neste especial dos 89 anos de Votuporanga, o jornal A Cidade faz questão de resgatar esse capítulo inesquecível da história, preservando a memória de uma disputa que marcou gerações e permanece como referência quando se fala em eleições no município.