Veja a trajetória dos vice-prefeitos que contribuíram para o desenvolvimento político, administrativo e social do município ao lado dos prefeitos eleitos

publicado em 08/08/2026

Da esquerda para a direita: Gabriel Jabour, Valter Benedito e Onofre de Paula

Da RedaçãoNinguém governa ou administra uma cidade sozinho. Ao lado dos prefeitos, os vice-prefeitos foram importantes colaboradores na condução da gestão pública, contribuindo com diálogo, experiência, articulação política e apoio nas decisões que marcaram diferentes épocas nestes 89 anos da história de Votuporanga.Mais do que substitutos legais dos chefes do Executivo, participaram da construção de políticas públicas, fortaleceram a relação entre governo e comunidade e ajudaram a transformar projetos em realidade. Em diversos momentos, assumiram o comando da Prefeitura durante afastamentos, viagens e férias dos titulares, assegurando a continuidade dos serviços e da administração municipal. Cada um deixou sua contribuição para o desenvolvimento de Votuporanga, demonstrando compromisso, responsabilidade e espírito público. Nesta página, prestamos homenagem aos vice-prefeitos que também ajudaram a escrever os 89 anos da história do município, reconhecendo que seu legado integra a trajetória de uma cidade construída pelo trabalho conjunto, pela cooperação e pelo compromisso com sua gente.Embora a Constituição de 1946 tenha garantido a eleição direta para o cargo de prefeito e para a Câmara de Vereadores, ela não previa a eleição do vice-prefeito. Em Votuporanga, assim como em diversos municípios brasileiros, o primeiro vice-prefeito surgiu somente com a realização das primeiras eleições municipais. Carlos Ferrari entrou para a história ao se tornar o primeiro vice-prefeito da cidade, eleito na mesma chapa de Leônidas Pereira de Almeida, para o mandato de 2 de janeiro de 1952 a 1º de janeiro de 1956. A partir de então, o cargo passou a integrar definitivamente a estrutura do Poder Executivo Municipal, fortalecendo a administração pública e assegurando a continuidade da gestão sempre que necessário.