Primeiros capítulos da história administrativa de Votuporanga foram escritos por prefeitos nomeados

publicado em 08/08/2026

Na ordem, Francisco de Vilar Horta, João Gonçalves Leite e Luiz Jacob

Da RedaçãoHoje, a escolha do prefeito acontece pelas urnas. Mas, nos primeiros anos de Votuporanga, a realidade era diferente: os chefes do Executivo municipal eram nomeados pelo Governo do Estado, e não eleitos pela população.Esses pioneiros tiveram a responsabilidade de organizar a administração pública, estruturar o recém-criado município e dar início a uma trajetória de desenvolvimento que, 89 anos depois, faz de Votuporanga uma das cidades mais importantes do noroeste paulista.Cada gestor enfrentou os desafios de seu tempo e deixou sua contribuição para a constru-ção da cidade. Em uma época de poucos recursos e grandes necessidades, coube a esses ad-ministradores implantar serviços essenciais, planejar o cresci-mento urbano e lançar as bases de uma administração pública comprometida com o progresso.A seguir, o leitor conhecerá quem foram os prefeitos que conduziram Votuporanga desde os primeiros anos de sua eman-cipação político-administrativa. Mais do que uma sequência de nomes e mandatos, esta é uma viagem pela história de homens que ajudaram a transformar um município em formação em uma cidade reconhecida pelo desen-volvimento, pela força de sua economia e pela qualidade de vida de sua população.O primeiro prefeito nomeado de Votuporanga foi Francisco de Vilar Horta, empossado no dia 1º de janeiro de 1945, e é exonerado, a pedido, por decreto do Interventor Federal Fernando Costa no dia 13 de agosto de 1945, sendo nomeado para seu lugar João Gonçalves Leite.É nomeado e toma posse em 18 de agosto de 1945. Em virtude das eleições para a Presidência da República e da Câmara Legislativa, conforme Decreto-Lei da Presidência da República de número 8.188 de 20 de novembro de 1945, foram afastados do cargo todos os prefeitos municipais, que eram, no mês de outubro, membros de diretórios locais de partidos políticos. Assume o expediente da prefeitura Nelson Ferreira Leite, Juiz de Direito, que designa para responder pelo expediente Durval Cintra Carneiro, Promotor Público da Comarca. No dia 8 de dezembro, cessado o impedimento, ele reassume o cargo.Por meio do Ato do Governo do Estado publicado no dia 1º de abril de 1947, é nomeado para exercer o cargo de prefeito Luiz Jacob. Empossado em 12 de abril de 1947, governou a cidade até 5 de janeiro de 1948.