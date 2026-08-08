Nova unidade representa um salto, ampliando o acesso à formação de qualidade e preparando jovens e adultos para os desafios do mercado de trabalho

publicado em 08/08/2026

O novo espaço oferecerá cursos livres, técnicos e Ensino Médio Técnico, ampliando as oportunidades de qualificação para jovens e adultos de Votuporanga e região Foto: Divulgação

Da RedaçãoInvestir em educação é preparar a cidade para os desafios do amanhã. É com esse propósito que Votuporanga recebe uma das mais importantes obras voltadas à formação profissional dos últimos anos: a nova unidade do Senac. Mais do que um novo prédio, o projeto representa um avanço na oferta de ensino de qualidade, alinhado às transformações do mercado de trabalho e às necessidades das próximas gerações.Sendo construída em um terreno de mais de 8 mil metros quadrados, doado pela Prefeitura de Votuporanga, na avenida Prefeito Mário Pozzobon, a unidade foi planejada para ser moderna, acessível e integrada. Os ambientes foram concebidos para estimular diferentes formas de aprender, ensinar e conviver, acompanhando as novas tendências da educação e da formação profissional.O novo espaço oferecerá cursos livres, técnicos e Ensino Médio Técnico, ampliando significativamente as oportunidades de qualificação para jovens e adultos de Votuporanga e de toda a região. Além de preparar profissionais para as demandas do presente, a unidade contribuirá para formar talentos capazes de impulsionar a economia, a inovação e o desenvolvimento regional.Em janeiro deste ano, a gerente do Senac Votuporanga, Eliane Godoi, reuniu autoridades e lideranças locais para entregar ao prefeito Jorge Seba o projeto arquitetônico. Participaram a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; o vice-prefeito Luiz Torrinha; o deputado estadual Carlão Pignatari; o vereador Emerson Pereira, representando a Câmara Municipal, acompanhado do vereador Marcão Braz; João Herrera, presidente do Sindicato do Comércio Varejista; além de demais autoridades locais, empresários e representantes do Sistema S.O novo prédio do Senac destaca mais uma vez a vocação que Votuporanga vem consolidando ao longo de sua história: a de investir no conhecimento como ferramenta de transformação. Em uma cidade que se prepara para o centenário, cada nova sala de aula representa mais do que ensino. Representa oportunidades, crescimento e a certeza de que o futuro começa pela educação.O atual prédio da instituição educacional retornará à Prefeitura que já tem proposta e instalação de uma nova escola da Rede municipal de Ensino.