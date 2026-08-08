o longo de seus 89 anos, Votuporanga recebeu importantes líderes nacionais

publicado em 08/08/2026

A então presidente Dilma Rousseff desembarcou em Votuporanga no dia 8 de agosto de 2014 Foto: A Cidade

Ao longo de quase nove décadas de história, Votuporanga consolidou-se como uma cidade de oportunidades, crescimento e desenvolvimento. Reconhecida pela força do agronegócio, pelo empreendedorismo, pela qualidade de vida e pelo protagonismo regional, o município despertou, em diferentes momentos da história do Brasil, a atenção de importantes lideranças nacionais.Entre elas, presidentes da República que passaram pela “Terra das Brisas Suaves”, seja durante campanhas eleitorais, visitas institucionais ou agendas voltadas ao desenvolvimento. Cada passagem representa um capítulo da trajetória de uma cidade que sempre soube construir pontes, fortalecer relações e buscar avanços para sua população.Muito antes de assumir a Presidência da República, Juscelino Kubitschek esteve em Votuporanga como candidato ao cargo máximo do país. A visita aconteceu graças à forte ligação política e de amizade com o então prefeito João Gonçalves Leite.Na ocasião, Juscelino tomou café da manhã na residência do prefeito e, em seguida, percorreu a pé a rua São Paulo, acompanhado por dezenas de moradores que faziam questão de caminhar ao lado do futuro presidente.O trajeto terminou no tradicional Bar Paramount, localizado na esquina da Praça da Matriz (atual Alameda Padre Edmur) — com a rua Amazonas, ao lado do antigo Cine Votuporanga (hoje Novo Cine Votuporanga). Ali, subiu sobre uma mesa para discursar aos presentes, defendendo um projeto nacional voltado ao desenvolvimento e à união do país.Eleito presidente, Juscelino manteve viva a amizade com João Gonçalves Leite. Fez questão de recebê-lo no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, onde ouviu reivindicações importantes para o fortalecimento da agricultura regional. Os pedidos apresentados pelo prefeito foram atendidos, consolidando uma parceria que trouxe benefícios concretos para Votuporanga e permaneceu ao longo da vida de ambos.Outra importante personalidade nacional que esteve em Votuporanga foi Fernando Henrique Cardoso. Antes de ocupar a Presidência da República entre 1995 e 2002, visitou o município em 1992, quando exercia o mandato de senador.Na ocasião, participou de um encontro político realizado no antigo prédio da Covasa, na esquina das ruas Amazonas e Itacolomi. O evento reuniu grande público e ficou registrado na história política da cidade.Durante a visita, Fernando Henrique gravou uma mensagem de apoio ao então candidato à Prefeitura, Jorge Seba, que anos mais tarde seria eleito prefeito de Votuporanga.A expectativa também era pela presença do então governador Luiz Antônio Fleury Filho, que acabou cancelando sua participação devido a compromissos administrativos no Governo do Estado.A visita foi registrada pelo jornal A Cidade, preservando um importante momento da memória política do município.Em 1982, Votuporanga recebeu a visita de Luiz Inácio Lula da Silva, então candidato ao Governo do Estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores (PT). A passagem integrou sua agenda de campanha pelo interior paulista, período em que percorria diversas cidades apresentando suas propostas e consolidando a presença do partido no Estado.O episódio passou a integrar a memória política do município, que, ao longo de sua história, foi palco da presença de diferentes nomes que marcaram a vida pública brasileira.Em 8 de agosto de 2014, foi a vez da então presidente Dilma Rousseff desembarcar em Votuporanga.Recepcionada no Aeroporto Estadual Domingos Pignatari pelo prefeito da época, Junior Marão e uma comitiva de lideranças políticas, Dilma desembarcou na cidade para cumprir agenda oficial na região. Ela iria acompanhar o andamento das obras do Lote 5 da Ferrovia Norte-Sul e da ponte sobre o Rio Grande, dois importantes empreendimentos voltados ao fortalecimento da logística nacional.A visita evidenciou a relevância estratégica da região Noroeste Paulista e colocou Votuporanga novamente no centro das atenções do cenário local, regional e nacional.