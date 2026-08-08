Médicos, hospitais e profissionais transformaram desafios em avanços e fizeram da saúde uma das grandes referências de Votuporanga

publicado em 08/08/2026

A Santa Casa simboliza cuidado, acolhimento e dedicação à saúde da população Foto: Santa Casa

Da RedaçãoA história da saúde em Votuporanga é marcada pelo pioneirismo de médicos que chegaram quando a cidade ainda dava seus primeiros passos e acreditaram no potencial de uma terra em crescimento. O município percorreu uma trajetória de evolução, inovação e compromisso com a vida. Ao longo de 89 anos, gerações de profissionais ajudaram a construir esse legado, transformando desafios em avanços e consolidando Votuporanga como referência regional em atendimento, tecnologia e cuidado com a população.Atualmente, Votuporanga conta com uma ampla estrutura de saúde pública, formada por unidades de atendimento, serviços especializados e equipes preparadas para cuidar da população. A rede municipal reúne o Hospital de Pronto Atendimento Municipal “Fortunata Germano Pozzobon”, UPA, SAMU, Ambulatório Médico de Especialidades (AME), Policlínica Municipal, consultórios municipais, Ambulatório de Saúde Mental, SAE, CAPS, Centro de Zoonoses e Laboratório Municipal, garantindo assistência em diferentes áreas.Inaugurada oficialmente em 16 de abril de 1950, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga nasceu do esforço coletivo da comunidade, que se uniu para erguer um hospital capaz de atender uma cidade em pleno crescimento.Com vocação de assistência a todos, o hospital contou com uma cerimônia de inauguração reunindo autoridades, escolas e representantes das colônias japonesa, italiana, sírio-libanesa, espanhola e portuguesa, simbolizando a união dos povos que ajudaram a construir Votuporanga. Mais de oito décadas depois, a Santa Casa permanece como um dos maiores patrimônios sociais do município, referência regional em saúde e exemplo de que solidariedade, compromisso e cuidado com a vida fazem parte da história da cidade.A história da saúde em Votuporanga foi construída por médicos pioneiros que ajudaram a estruturar o atendimento no município. Em 1946, o médico Francisco de Oliveira Guena fundou uma das primeiras casas de saúde particulares da cidade, deixando também sua contribuição na vida pública. Em 1949, Camilo Barbieri ampliou esse legado ao assumir a unidade e se tornar o primeiro médico-legista do município. Nas décadas seguintes, novos hospitais surgiram, como a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, o Hospital São Paulo e o Hospital Santa Catarina, acompanhando o crescimento da população. Com a criação da Unimed, em 1984, e a inauguração do Hospital Unimed, em 2009, Votuporanga consolidou uma moderna estrutura de saúde, que hoje reúne hospitais, clínicas e serviços especializados.