Da redação
O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, anunciou em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (7), que a cidade terá um mutirão de exames de endoscopia e colonoscopia. Isso será realizado no âmbito do programa "Saúde em Dia".
De acordo com o político, serão realizados 1000 exames de endoscopia e 845 de colonoscopia para que a demanda na área seja diminuída.
O mutirão irá começar dia 22 de agosto e serão investidos mais de R$ 800 mil em recursos municipais. Seba comentou que “as unidades de saúde estão entrando em contato já com aquelas pessoas que estão aguardando da fila há muito tempo para a realização desses exames.”
Outras autoridades do município estavam presentes no anúncio Foto: A Cidade