Anúncio foi feito em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (7)

publicado em 07/08/2026

Outras autoridades do município estavam presentes no anúncio Foto: A Cidade

Da redação

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, anunciou em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (7), que a cidade terá um mutirão de exames de endoscopia e colonoscopia. Isso será realizado no âmbito do programa "Saúde em Dia".

De acordo com o político, serão realizados 1000 exames de endoscopia e 845 de colonoscopia para que a demanda na área seja diminuída.